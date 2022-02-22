Как вырастить крепкую и здоровую рассаду

Отличных вам всходов и богатого урожая! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале можно высаживать овощную рассаду и гибриды, подходящие для выращивания в горшках на балконе. Как же защитить юные побеги, чтобы растения были крепкими и хорошо плодоносили? Об этом - в нашем материале.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

Нередко огородники и любители растений сталкиваются с такой проблемой: полегла рассада. Казалось бы, появились дружные всходы, радует глаз зеленый покров, а потом все ложится и вянет, став жертвой такой болезни, как черная ножка. Особенно часто эта проблема возникает у рассады с мелкими семенами. Однако не только земляника или петуния, а даже томаты и перчики могут пострадать от болезней, источник которых чаще всего бывает грибной природы. Интересно, что в основном болезни у растений появляются не из-за некачественных семян, а из-за почвы. Земля из огорода, из теплицы нередко может содержать огромное количество грибных возбудителей болезни. Из-за этого загнивают корешки и корневые шейки молодых всходов, у основания растения появляется перетяжка, и оно гибнет.

Фото предоставлено ООО «Биофабрика Кольцово».

Порча листиков у рассады тоже чаще всего связана с грибными заболеваниями, источником которых чаще всего бывают патогенные микроорганизмы. И на листики они тоже обычно попадают именно из почвы. Причем никто не даст гарантий, что даже в покупном грунте не затаились грибные враги. Поэтому перед посадкой очень важно обеззаразить грунт. Делать это нужно правильно. К примеру, прогревание в духовке, возможно, избавит почву от болезнетворных организмов, но вместе с ними убьет и нужную микрофлору, сделав землю неживой. Для обеззараживания почвы лучше применять современные доступные средства, такие как биопрепараты.

Фото предоставлено ООО «Биофабрика Кольцово».

ПОЛЕЗНЫЕ ГРИБЫ ВМЕСТО ХИМИКАТОВ

На рынке сейчас немало различных биопрепаратов. Мы же рассмотрим продукцию местного производителя, который создал целую серию биологически активных комплексов «Микорад» для борьбы с различными вредителями и болезнями растений. Они повышают устойчивость растений к болезням, подавляют рост вредителей-насекомых, улучшают микробиологическую активность почвы, способствуют повышению урожайности, стимулируют рост растений. К примеру, «Микорад Инсекто 1» помогает защитить растения от проволочников, хрущей, личинок колорадского жука, паутинных клещей и других.

Фото предоставлено ООО «Биофабрика Кольцово».

«Микорад Инсекто 1.2» направлен на защиту от тли, клещей, щитовки. «Микорад Малсано 2.1» создан для защиты растений от корневых гнилей, грибных и бактериальных заболеваний. А «Микорад Немато 3.1» защищает от паразитических нематод в почве и других вредителей с хитиновым скелетом. Преимущество именно этой серии в том, что она основана на природных компонентах, полезных грибах и подходит для выращивания органического урожая. Производитель отмечает, что все препараты безопасны для человека, животных, растений и даже для дождевых червей и пчел, не являются пестицидами и агрохимикатами.

Фото предоставлено ООО «Биофабрика Кольцово».

Для обработки земли под рассаду подходит биологический комплекс «Микорад Малсано 2.1» на основе почвенного гриба Trichoderma Viride с фунгицидной активностью.

Как его применять: можно просто аккуратно посыпать этим препаратом почву, перемешать ее и полить. Земля обязательно должна быть влажной, иначе микроорганизмы в ней не будут работать. Другой способ: добавить в воду из расчета 0,5 - 1 чайная ложка на литр, размешать и полить почву. После такой обработки у молодых всходов будет больше шансов вырасти в крепкую сильную рассаду, ведь в земле не останется опасных возбудителей болезней. Отличных вам всходов и богатого урожая!

Сайт: abisorganic.ru

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