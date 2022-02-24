Едет девочка с автоматом: зарубежные блогеры выдали красотку из Новосибирска за вооруженную украинку

На снимке - девушка из Новосибирска. А само фото было сделано ее парнем еще в 2020 году. Фото: instagram.com/_hello.kate_/

Девушка Катя из Новосибирска проснулась мировой знаменитостью. Фото, на котором она с автоматом едет в автобусе, растиражировали зарубежные блогеры с подписью: «Украинские женщины готовы сопровождать своих соотечественников, чтобы защитить свою родину от российского вторжения». Только Катя — жительница Новосибирска. Автомат — игрушечный, его везли с фотосъемок, а снимок вообще сделан в 2020 году. Корреспондент КП-Новосибирск нашел Катю и автора фото, которое гуляет по планете.

Парень выложил фото Екатерины в 2020 году, но его стали копировать без спроса. Фото: предоставлено героем публикации, instagram.com/_hello.kate_/

Кадр с Екатериной Гладких сделал ее парень.

— Мы решили провести шуточную съемку еще в 2020 году, когда начался локдаун из-за СOVID-19. Все люди разбирали гречку, туалетную бумагу — мы решили это обыграть в фотосессии. Смысл был такой, что мы запаслись гречкой и торгуем ею, как наркобароны с оружием, — рассказал КП-Новосибирск автор фото Саша Карпов.

Изначально съемка была посвящена ажиотажу вокруг гречки в пандемию. Фото: Никита ГАРМАШ.

Для съемки взяли муляж автомата АК-47.

— Мне показалось забавным, как мы ехали с ним в автобусе. Я сфотал Катю, и по приколу потом кинул этот снимок в парочку групп с посылом «Ищу тебя, красавица». Фото начало расходиться по группам в соцсетях, потом появилось в российских и зарубежных СМИ: публиковали и в Узбекистане, и в Индии, где только не публиковали. Разошлось по всему миру максимально, — рассказал КП-Новосибирск автор популярного снимка.

Зарубежный блогеры превратили сибирячку в украинку, даже не спросив разрешения на снимок. Фото: соцсети

14 февраля 2022 года шуточная фотография вышла на новый виток популярности. Ее стали постить зарубежные блогеры с подписью: «Жизнь в Украине сейчас». Издание AP Press нашло девушку и развенчало миф, назвав снимок фейком. Прошла неделя, и фото снова всплыло — в твиттере и других соцсетях. Блогер из Венесуэлы опубликовал его с подписью «Украинские женщины готовы сопровождать своих соотечественников, чтобы защитить свою родину от российского вторжения». Пост снова разлетелся по соцсетям, фото опять попало в СМИ. Потом испанское издание Maltido.es раскрыло фейк:

— В сети распространяется изображение молодой женщины, предположительно украинки, в автобусе с оружием. Это обман, что изображение актуально и связано с военным конфликтом между Россией и Украиной. Неправда и то, что фотография сделана на Украине, — написал автор на испанском сайте.

Фото стало иллюстрацией к фейкам в соцсетях, это заметили иностранные СМИ. Фото: соцсети

Сама девушка Катя негодует — фото гуляет по интернету без ее ведома. Хотя бы страничку ее инстаграма указали, ведь Катя ведет блог.

— Права на фото никто не покупал, а везде тиражируют, — сказала КП-Новосибирск Екатерина Гладких.

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