«Друзья смеялись, клиенты сначала боялись»: новосибирский вахтовик стал мастером маникюра

В Андрея верила его супруга. Фото: www.instagram.com/ilchenko.andrey/

31-летний Андрей Ильченко - брутальный парень, который разбирается в ногтях и лаках получше многих девушек. Сейчас он мастер маникюра, хотя еще пару лет назад был вахтовиком в Якутии. Свою историю он рассказал КП-Новосибирск.

«ПОМОГАЛ ЖЕНЕ КРАСИТЬ НОГТИ»

Три года назад Андрей жил в казахстанском городе Курчатове и был разнорабочим на вахтах: в качестве сотрудника лаборатории Института радиационной безопасности и экологии ездил в командировки на опытное поле, там и отбором проб занимался, и поваром был. Говорит: «Работал среди суровых мужиков». Его жена Саша была кадровиком на промышленном предприятии в Казахстане и параллельно начала учиться делать маникюр.

Андрей был вахтовиком. Фото: www.instagram.com/ilchenko.andrey/

- Мы тогда решили переехать в Новосибирск вместе с нашей дочкой и посмотрели, какие зарплаты предлагают кадровикам. Выяснилось, что совсем низкие. Тогда жена пошла учиться на мастера маникюра, чтобы в Сибири побольше зарабатывать, - рассказал КП-Новосибирск Андрей. - Саша просила меня помогать ей делать самой себе маникюр. На одной руке у нее все хорошо получалось, а на второй было сложнее. Я помог раз пять, а потом жена предложила пойти на курсы. Подумал: а что я теряю? Вахта никуда не денется, а если что - еще одна возможность заработать.

Вот только не все решение Андрея поддержали.

- В Казахстане у людей восточный менталитет. Друзья посмеялись надо мной, мол, зачем мне женская работа. Но жена и теща поддержали, спасибо им за это, - говорит Андрей.

Жена предложила Андрею научиться делать ногти. Фото: www.instagram.com/ilchenko.andrey/

«К ПАРНЮ КЛИЕНТЫ НЕ ШЛИ»

В Новосибирск семья переехала примерно за полгода до начала пандемии коронавируса, и Андрей стал искать работу мастера маникюра. Но клиенты сначала его испугались.

- В одном из салонов мне прямо сказали: «Девушки не хотят идти на маникюр к парню». Может, стеснялись. И меня попросили уйти, - вспоминает Андрей.

Постепенно к необычному мастеру стали привыкать, а потом началась пандемия, салоны красоты на долгое время закрыли, и Андрей снова стал искать подработки: устраивался и грузчиком, и риелтором, ездил на вахту в Якутию.

Андрей вернулся в маникюр после вахты в Якутии. Фото: личный архив.

- Вот тогда я понял, что хочу заниматься именно маникюром. И когда салоны красоты снова открылись, я вернулся, - продолжает мастер.

У Андрея появились постоянные клиенты, причем некоторые из них были весьма необычные.

Клиенты сначала боялись Андрея. Фото: www.instagram.com/ilchenko.andrey/

- Я делал маникюр и педикюр одному из хоккеистов. Внешне он грозный парень, но хотел выглядеть ухоженным. Так ему настолько понравились процедура и я как мастер, что он потом и жену свою привел. И она тоже стала ходить на маникюр ко мне, - добавляет Андрей.

К слову, клиентки не пытаются заигрывать с Андреем: он носит обручальное кольцо, которое видно и под перчатками. Так что никто на свидания не зовет и телефон не оставляет. Но его работой восхищаются в Инстаграме.

Работы Андрея многим нравятся. Фото: www.instagram.com/ilchenko.andrey/

Сейчас у парня своя студия маникюра, и на все шутки скептиков Андрей отвечает так:

- Когда пропускаешь через себя сотни людей, начинаешь понимать и чувствовать их, различать правду и ложь, презрение и зависть. Оглядываясь назад, я вижу, сколько шелухи отсеялось. Всем желаю удачи и много сил для большой смелости!

КОНКРЕТНО

А сколько зарабатывает мастер?

- Если вы только начинаете, то будьте готовы к тому, что у вас будут два-три клиента в неделю. Зарабатывать вы ничего не будете. А когда появится своя база и будете работать почти без выходных, то сможете зарабатывать около 80 тысяч, - уточняет Андрей.

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