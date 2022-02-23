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Общество23 февраля 2022 11:26

Салют в Новосибирске 23 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция салюта в Новосибирске 23 февраля 2022 года начнется в 21.00
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Салют начнется в 21.00.

Салют начнется в 21.00.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Салют в Новосибирске 23 февраля 2022 года - красивая точка в праздновании Дня защитника Отечества. Если вы не сможете побывать во время фейерверка на набережной Оби, не расстраивайтесь: прямая онлайн-трансляция салюта начнется в 21.00.

Само действо продлится 20 минут, и новосибирцы увидят в небе более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

- В салюте будут участвовать 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ». Из гаубиц будет совершено 30 залпов, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

Уважаемые читатели! Если вы хотите присоединиться к нашей трансляции, присылайте ваше фото и видео с салюта к нам на WhatsApp: 8-923-145-11-03.

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