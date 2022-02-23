«Как люди на ипотеку копят, так мы копили на ребенка»: откровения сибирячки, дочку которой выносила сурмама

Сурмама Ирина выносила ребенка супругов. Фото: личный архив.

41-летняя Ольга* из Барнаула - мама новорожденной девочки Ани, но выносила малышку не она сама, а суррогатная мама из Новосибирска. За спиной у Ольги остались 20 лет надежд, болезненных процедур - и все ради мечты стать мамой. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«КАЖДАЯ ПОПЫТКА БЫЛА ПЫТКОЙ»

- С моим будущим мужем Костей мы познакомились, когда мне был 21 год, ему - 40. Я ехала в поезде в Казахстан в госте к маме, а он - в командировку. Разговорились, но на этом все, - поделилась с КП-Новосибирск Ольга. - А год спустя мы случайно столкнулись в магазине. Причем я в этот магазин обычно не ходила: мне не по пути было. Но пришлось заглянуть, потому что супермаркет у дома закрылся на ремонт. И Костя туда тоже зашел случайно вместе с другом. Подошел ко мне и то ли в шутку говорит: «Девушка, выходите за меня замуж!». Я смеюсь: «Мне подумать надо». Костя дал время до 8 часов утра, сказал, что будет ждать меня на этом же месте. И я пришла. С тех пор мы не расставались. Знаете, как говорят: нашлись две половинки. И разницу в возрасте мы никогда не чувствовали.

Заявление в загс Ольга и Костя подали через полгода, мечтали о детях. Но родить сама Ольга не смогла.

- Сначала мы пытались сами, но ничего не получалось. Решили не затягивать и обратились к врачам. Они назначили витамины, отправили на обследование, - вспоминает Ольга. - Сказали, что самостоятельно я забеременеть не смогу, нужно делать ЭКО. Каждая попытка для меня была настоящей пыткой: стимуляция функции яичников проходила очень тяжело, после них у меня были операции - обнаруживались новые проблемы с яичниками. У меня были сильнейшие психологические срывы, руки опускались, ничего не хотелось. Но муж всегда поддерживал, говорил: «Будет у нас малыш, вот увидишь. Нельзя свою мечту предавать». Я собирала волю в кулак и шла дальше. Однажды врач сказала мне: «Надо же, муж вас не бросил!». Я ответила: «Не бросил, вместе прошли весь путь».

За девять лет у пары было девять процедур ЭКО, и только одна закончилась беременностью.

- Мы верили, что уже на пути к своему счастью, но малыш умер внутри утробы. Муж тогда резко поседел: он переживал и за меня, и за ребенка. Потом была длительная реабилитация, поиск причин смерти ребенка. Выяснилось, что у меня наследственная тромбофилия: во время беременности у меня сгущается кровь, из-за чего могли умереть и я, и ребенок, - объясняет Ольга. - Мы обратились в новосибирскую клинику, по нашей просьбе снова провели ЭКО, но в этот раз часть эмбрионов пересадили мне, а часть заморозили в криобанке. Я не забеременела, и мы решили вернуться к вопросу о ребенке, когда придумаем решение. Тогда и возникла мысль о суррогатном материнстве.

МАЛЫШКА НА 3 МИЛЛИОНА

Услуги сурмамы стоят очень дорого - около 3 миллионов рублей. Таких денег у двух инженеров не было, так что нужно было как-то выкручиваться.

- Три года мы экономили: ни я, ни муж не ездили в отпуск. У нас была цель: вот как люди на ипотеку копят, так и мы копили на ребенка, - признается Ольга. - От знакомых все скрывали, они до сих пор ничего не знают. Нас поддерживают только самые близкие люди, например, моя сестра.

В апреле 2021 года семья обратилась в Новосибирский центр суррогатного материнства и донорства «СибАист», где и подыскали суррогатную маму - новосибирскую медсестру Ирину, она стала сурмамой уже во второй раз. Женщина решилась выносить чужого ребенка, потому что влезла в кредиты из-за сожителя-альфонса.

Ирина стала сурмамой во второй раз. Фото: личный архив.

ИСТОРИЯ СУРМАМЫ

- Я взяла шесть кредитов, купила своему бывшему сожителю машину, лодку, а он просто исчез вместе со всем этим имуществом - оформлено все было на него. Хотя изначально мы договаривались, что кредиты будем выплачивать вместе. Я же осталась с нашей четырехлетней дочкой и астрономическим для меня долгом - полмиллиона рублей, - рассказала Ирина.

Нужно было срочно искать деньги, и тогда женщина подумала о суррогатном материнстве:

- Я сразу настроила себя, что суррогатное материнство - это работа, моя задача - родить здорового ребенка. Никакой лишней привязанности у меня не было.

Первый гонорар за суррогатное материнство помог эти долги погасить, а во второй раз Ирина решила выносить чужого ребенка ради того, чтобы купить квартиру.

Для сурмамы сняли жилье, во время беременности покупали ей одежду. Но лично они с Ольгой не встречались - таково было решение супругов.

- Общались через куратора. Узнавали, как у нее дела, видели ее на видео, но она нас - нет, - говорит Ольга.

«Я ЩИПАЛА СЕБЯ, ПРОВЕРЯЛА, НЕ СОН ЛИ»

Встретились женщины уже в роддоме.

- Мы очень переживали, чтобы роды прошли хорошо. А вот о том, что она вдруг захочет оставить ребенка себе, даже не думали: в программу идут подготовленные девушки. Когда сурмама родила, я ее поблагодарила: «Вы мою доченьку привели в этот мир. Спасибо вам большое!», - продолжает Ольга. - Когда я взяла дочку на руки, разрыдалась, хотя обещала себе, что плакать не буду. В первую ночь после родов вообще не спала: щипала себя, проверяла, сон это или нет.

Сейчас главное для семьи - обеспечить малышку всем необходимым.

- Мы люди суеверные, поэтому заранее ничего не покупали - взяли только то, что нужно для ребенка в роддоме, - добавляет Ольга. - А сейчас обустраиваем все: кроватка нам досталась от сестры, многие вещи - тоже. А имя мы придумали сразу - Анна. Еще и так вышло, что дочка родилась в день святой Анны и Семена - покровителей младенцев. Будто она стала ответом на то, что мы с мужем каждый год загадывали одно желание - родить малыша. И оно сбылось: мы невероятно счастливы и благодарны сурмаме!

* Имена супругов изменены.

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