Если вернется, будет страшнее ковида: новосибирские ученые запатентовали лекарство от оспы

Ученые разрабатывают средства от оспы. Фото: Центр вирусологии «Вектор».

- Оспа - очень опасное оружие в руках террористов, для ее доставки не нужно ничего придумывать. Достаточно найти одного больного фанатика в густонаселенном районе, - так говорил при жизни академик Лев Сандахчиев.

- Больному человеку достаточно прогуляться по улице, чтобы запустить процесс. Он будет полыхать как пожар. Оспа распространяется чрезвычайно быстро. С коронавирусом даже близко несопоставимо ни по летальности, ни по способности к распространению, - это уже современный комментарий. Его в очередном интервью КП-Новосибирск дал вирусолог Александр Чепурнов.

Ученые с опаской готовятся к новому пришествию оспы уже двадцать лет. Отсчет идет с осени 2001-го, когда по Америке разлетелись письма со спорами сибирской язвы. Тогда отделались малыми потерями – зараза убила пятерых. И дала урок: вирусы могут стать страшнейшим биологическим оружием.

Оспа остается одним из самых опасных вирусов за всю историю человечества. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПЕРВАЯ ФАЗА ИСПЫТАНИЙ ПРОЙДЕНА

Официально штаммы оспы есть только в двух местах на планете – в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском и в американском CDC – Центре по контролю заболеваний. Любители апокалиптичного кино знают эту организацию по американским фильмам про зомби. Сюжеты похожи: как только планету охватывает вирус – выручать человечество бегут ученые ЦКЗ.

Ну, а в реальности спасать планету они будут вместе с «Вектором» и Новосибирским институтом органической химии. Ученые этих двух структур совместно разработали лекарство от оспы.

- Препарат успешно прошел как доклинические испытания, так и первую фазу клинических испытаний и может быть использован в области фармацевтики, вирусологии, медицины и ветеринарии. Достоинством препарата является низкая токсичность и низкая эффективная доза, - сообщает институт органической химии, входящий в состав Российской академии наук.

Переводя с ученого языка на русский, поясним: лекарство проверено на безопасность. Впереди – еще проверки на эффективность. Но уже сейчас понятно, что можно лечить людей и зверей.

Препарат, который в честь Новосибирского института органической химии назван НИОХ-14, в аптеки не поступит. Это ж не аспирин, чтобы всякий мог купить по пути из гастронома домой. Храниться средство будет в госрезерве. И если уж вспыхнет зараза – тогда его пустят в дело.

ВЫЗДОРОВЕВШИЕ МЫШИ

Разработали лекарство не вчера. Ученые манипулировали с колбами и пробирками еще в нулевых. Сначала – эксперименты просто на клетках, без подопытного зверья. А в 2012 году старший научный сотрудник лаборатории химических препаратов «Вектора» Николай Бормотов объявил:

- Если препарат показывает активность, тогда мы уже переходим к мышам, заражаем их мышиной оспой и начинаем лечить. И если использовать НИОХ-14, мыши выздоравливают. Нам здорово повезло – мы занимаемся этим уже около десяти лет, проверили несколько тысяч соединений, а такой эффект получили в первый раз. На клеточной культуре эффективными оказываются многие препараты, а вот чтобы помогало мышкам…

Грызуны первыми идут на испытания. Фото: Центр вирусологии «Вектор».

За прошедшие годы много мышей и сурков послужили науке. Зато для людей будет защита.

НОВУЮ ВАКЦИНУ ВКОЛОЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Ученые подчеркивают, это открытие - именно лекарство. То есть препарат, который помогает уже заболевшему. А параллельно «Вектор» работает еще и над вакциной от оспы.

Да, да, помним, вакцина от оспы существует давно. Но она вызывает слишком много побочек. Еще в 1980 году ВОЗ признала победу над вирусом, так что средство от него пора обновить. Название уже есть – «Вак-Дельта-6».

Скоро «Вектор» объявит о готовности вакцины против оспы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- VAC 6 – это уникальная вакцина четвертого поколения, технологически передовой препарат мирового уровня. В основе вакцины лежит аттенуированный, то есть ослабленный, штамм вируса осповакцины с делецией шести генов вирулентности. Иными словами, в данной вакцине с помощью методов генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов, и вакцина имеет оптимальную генетическую композицию для формирования иммунного ответа. Вакцина иммуногенна и безопасна, - рассказала КП-Новосибирск заместитель руководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих. - В отличие от препаратов, использовавшихся ранее, она не вызывает характерных кожных поражений в месте инъекции.

Медсанчасть, в которой получают прививки добровольцы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Те, кому за сорок, хранят память о прежней вакцине. Это отметка на плече, которая осталась после прививки. Вот теперь, выходит, кожа останется ровной. И для людей со слабым здоровьем «Вак-Дельта-6» будет приемлема.

Вакцина почти готова к применению. В прошлом году прививку в «Векторе» испытали на себе 334 добровольца. Они получали уколы и докладывали медикам о своем состоянии.

И да, если, вдруг, вспыхнет оспа (пусть, конечно, этого не случится, но все же) – прививать будут без либеральных дискуссий. Всех. Сразу. Не уговаривая. Ковид перед оспой насморком покажется.

ВОПРОС РЕБРОМ

Откуда может взяться оспа?

Во-первых, в природе осталась оспа обезьян. Она может мутировать. Да и другие животные заражаются.

Во-вторых, не исключено, что на планете есть нелегальные хранилища штаммов. Ну, мало ли…

В-третьих, есть ведь останки тех людей, которые стали жертвами оспы в далеком прошлом. Вот вам пример из истории… В конце 19-го века в Якутии была эпидемия. Уже в современности экспедиция нашла в ледниках тела умерших. Среди них был мумифицированный труп со следами заболевания, и из этого материала специалисты смогли выделить ДНК вируса оспы.

- Одним из рисков является синтетическая биология, - называет еще один фактор замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих. - В лабораторных условиях с использованием коммерчески доступных материалов был воссоздан вирус оспы лошадей в 2017 году. Это создает угрозу, связанную с искусственным получением вируса натуральной оспы.

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