Ну, вы и артисты! Истории пар, которые расписались 22.02.22 в Новосибирске

Во дворце бракосочетания расписались 13 пар. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Эта дата – просто красота. 22.02.2022 – когда еще так отзеркалит? Не удивительно, что в этот вторник (ага, день недели – тоже второй) велик спрос на судьбоносные события. Например, на свадьбы.

Мы отправились в ЗАГС Центрального округа Новосибирска, чтобы поздравить молодоженов. Заодно узнать, как они выбирали заветный день и друг друга.

ДУМАЛ – ПОДРУГА, ОКАЗАЛОСЬ - НЕВЕСТА

Во дворце бракосочетания встречаем драматическую актрису Наталью Серкову из театра «Старый дом». У нее только-только появился законный муж. Знакомьтесь - Максим Пьянов.

Молодые сыграли на контрасте с другими парами и пришли в черном. Будем считать - похоронили холостяцкое прошлое.

Наталья и Максим Пьяновы пришли в черном. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

- Я классические платья в принципе не люблю. Поэтому мы идем против системы - мы в черном, - рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Вообще-то, прежде актриса была лучшей подругой девушки Пьянова. Но в этом сюжете случился крутой поворот, и вот Максим привел в ЗАГС ту, в которой раньше видел просто друга.

Наталья (теперь уже – Пьянова) не сразу метилась в зеркальное число.

- Еще не скоро будет такая красивая дата, зеркальная. Мы что-то разговаривали и потом такие: «Давай подадим заявление на этот день. Будет круто!». Поэтому это пришло спонтанно, - объяснила актриса.

НА ФОТОСЕССИЮ - В ТЕАТР

Другая пара, и снова – артисты: Вадим Гусельников из «Красного факела» и Алена Нечепуренко из театра «На левом берегу».

Предложение Вадим сделал в новогоднюю ночь. Вскоре после того, как часы пробили полночь, молодой человек преклонил колено и предложил Нечепуренко стать его женой.

Алена верит в магию чисел. У нее и у Вадима много дат, связанных с двойками. Решили добавить еще одну.

Вадим Гусельников и Алена Нечепуренко свадебные гуляния устроят летом Фото: Анастасия ХРОМЫХ

- Была полная запись, но мы попросили без торжественной части, просто чтобы нас приняли, расписали. У нас даже из родственников никого нет, потому что мы сами для себя праздник устроили, - поделилась с КП-Новосибриск Алена.

Свадебные гуляния молодожены устроят летом. А красивую дату решили отметить фотосессией в «Красном факеле».

ПОМОГ ПЬЯНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

А вот – и третья счастливая пара: Вероника и Георгий Ильины. Как и Пьяновы, пошли против системы. Они расписались в повседневной одежде. А красивую дату им предопределили события еще позапрошлого лета.

Пара тогда заглянула в местный паб. Там к Веронике и Георгию пристал некий мужчина. Он начал докучать молодых людей расспросами, не давая им провести время в компании друг друга.

- Когда узнал, что мы не женаты, спросил «А когда свадьба? Ну, говорите, я приду с музыкой». Пришлось рандомно назвать дату. Сразу в голове всплыла красивая дата – зеркальная, здоровская, - поделился Георгий.

Поначалу слова возлюбленного Вероника воспринимала как шутку. Но спустя некоторое время пара все-таки подала заявление в ЗАГС – как раз на 22.02.22.

Георгий отметил, что без сложностей в организационных моментах не обошлось.

- Госуслуги немного подвели, не с первой попытки получилось зарегистрироваться, - пожаловался он.

В итоге же все сложилось так, как нужно. Сейчас Вероника шутит – удобно, что церемония бракосочетания состоялась перед 23 февраля, ведь забыть день свадьбы точно не получится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.