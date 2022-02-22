Александр Аксененко: Население должно знать, на что ЖКХ тратит деньги

Александр Аксененко на пленарном заседании Госдумы. Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия - За правду»

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Александр Аксененко, представляющий в нижней палате парламента Новосибирскую область, назвал одну из злободневных проблем своего региона. С центральной думской трибуны в ходе правительственного часа с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным парламентарий рассказал о катастрофическом износе коммунальных сетей в Новосибирской области.

- Износ коммуникаций тепло- и водоснабжения критичен по всей стране. Но нашу фракцию не устраивает сам подход к решению проблемы. Как говорит Сергей Михайлович Миронов, идет «национализация убытков и приватизация прибыли», - высказался Аксененко, обращаясь к коллегам и вице-премьеру российского правительства Марату Хуснуллину.

В этом году Новосибирск перешел в ценовую зону теплоснабжения, что позволит поднимать плату за отопление свыше индекса инфляции ежегодно. Обоснован такой переход необходимостью ускорить процесс модернизации теплосетей. В прошлом году количество повреждений выросло на 20%, а за последние 16 лет уровень износа стабильно держится в районе 75%. При этом в 2021 году во всем Новосибирске капитально отремонтировано лишь 2 километра теплотрасс.

- С этим процентом не справлялись ни бюджетные вливания, ни регулярное индексное повышение тарифа. Вот и решили повысить тариф еще больше и назвать это опережающими инвестициями. И если такое решение принято, то сделайте дополнительное повышение целевым, то есть окрашенным, чтобы эти миллиарды не были раздерганы по другим статьям расходов, как это бывает. Предоставьте четкий план освоения средств, а затем предоставьте точный отчет населению, раз деньги планируется взять из кошельков горожан. За 10 лет выйдет примерно 15 миллиардов рублей! Население четко должно понимать, на что идут деньги и как это будет реализовано, то есть факт исполнения, - выступил с трибуны Госдумы новосибирский депутат.

Такой подход, по мнению Аксененко, который также является заместителем председателя думского комитета по строительству и ЖКХ, изменит ситуацию в корне и повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед жителями. Тогда в случае неисполнения обязательств по объему ремонта жители смогут потребовать перерасчет как за некачественно оказанную услугу.

Хуснуллин, в свою очередь, ответил, что Новосибирская область имеет профицитный бюджет, и ей грех жаловаться на отсутствие денег. Кроме того, замглавы Председателя Правительства РФ напомнил, что ЖКХ - это прямая обязанность субъекта РФ и деньги на модернизацию коммунального хозяйства в регионе есть.

- За прошлый год региональные бюджеты были перевыполнены на 1,5 триллиона рублей. У меня вопрос: почему не добавили на систему ЖКХ? Это вопросы приоритетов. Давайте управлением финансами немножко позанимаемся... Мы все время задаем вопросы федеральному центру, говорим про софинансирование из центра. Но все вопросы ЖКХ - это региональная политика. Да, мы этим занимаемся, но это прямая ответственность субъектов, - напомнил вице-премьер, дав понять, что дополнительных денег на «коммуналку» Новосибирской области не дадут.

Вместе с тем Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров ЖКХ строительство и межбюджетные отношения, согласился с предложением Александра Аксененко о пересмотре нормативной составляющей коммунальных тарифов, предложив заняться проработкой этого вопроса.