Один день из жизни современного завода

На каждое заводское чудо техники есть свой чудо-специалист. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Уже 80 лет завод «Электроагрегат» выпускает уникальную продукцию. Здесь создают электростанции, электроагрегаты и системы для Министерства обороны. Дизели в контейнерах, энергокомплексы завода несут тепло и свет в дома и на предприятия по всей России. К примеру, станция из нескольких заводских контейнеров может запитать целый МЖК. А еще именно здесь выпускали известную на всю страну кофеварку «Экспресс» и гирлянды-звездочки «Кристалл» из нашего детства. О том, кто стоит за умными устройствами, о зарплатах и современной жизни работников завода, - в нашем материале.

Конструкторы и технологи - творцы и мозговой центр завода. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

СОЗДАЮТ, А НЕ ПЕРЕПРОДАЮТ

Завод стабильно становится лауреатом конкурса «Новосибирская марка», а его продукция входит в сотню лучших товаров России. Сейчас здесь трудятся 205 человек, причем средний возраст на предприятии - 44 года. Есть совсем зеленые ребята после техникумов и вузов, а есть и наставники с опытом работы больше 50 лет.

Несмотря на пандемию, проблемы с комплектующими на мировом рынке, диким ростом цен, здесь продолжают работать и создавать, а не перепродавать чужое.

В цехах работают мужчины с золотыми руками. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Работа непростая, и трудятся у нас настоящие мужчины с золотыми руками, они уважают и любят свое дело. Все держится на них. Мы в ответ стараемся поддерживать сотрудников, у нас налаженная социальная политика. Еще с советских времен сохранился профсоюз, и мы частично компенсируем молодым работникам оплату съемного жилья, семьям с детьми оплачиваем содержание в садике. Наш завод - это возможность получить уникальный опыт, которому не учат в институтах, - отмечает генеральный директор «Электроагрегата» Валерий Девяткин.

Зарплаты на заводе зависят от выработки, опыта, конкретной специальности, но в целом они средние по отрасли: 35 - 40 тысяч рублей на производстве.

ЧИСТОЕ ТВОРЧЕСТВО

Заглядываем в кабинет главного технолога. Евгений работает на предприятии уже седьмой год. Пришел на завод после института и начинал с должности рядового инженера-технолога.

- С утра и до вечера веду тихую битву с производством за повышение качества, производительности труда и оптимизацию, - с юмором описывает свою работу заводчанин. - Почти весь мой отдел состоит из молодых специалистов. У каждого есть шанс вырасти с нуля до профессионала, процесс обучения идет практически непрерывно.

Фрезеровщики Иван и Виктор знают, как совладать с любой деталью. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В отделе главного конструктора встречаем Анатолия Захаровича, местную легенду. Он работает на заводе уже 58 лет. Коллеги говорят, что он знает вообще все. Главный наставник - к нему за советом идут не только новички, но и бывалые специалисты. Спрашиваем, почему ему не сидится дома или на даче, что заставляет каждый день приходить на работу.

- А у меня дачи нет, компьютер дома жена заняла - она почти со всем миром по нему общается. Вот и приходится ходить на работу, - смеется пенсионер. - А если честно, движение - жизнь. Когда человек занят, голова заполнена, он и живет за счет этого. Потому и продолжаю работать, а не дома отсиживаюсь.

Электрогазосварщик Рустам: - Я - патриот, люблю военную технику! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В конструкторском отделе сосредоточенные лица, а на столе - пакеты с конфетами: говорят, умственная работа требует топлива в виде глюкозы. Конструкторы и технологи - это мозговой центр завода. Благодаря им удается создавать уникальную продукцию, единичную, которая учитывает все пожелания заказчика и безотказно работает в любых условиях.

- У нас коллектив очень веселый, ко всему стараемся подходить гибко, без шаблонов. Перед нами ставят задачу, вектор движения, а остальное - чистое творчество, и мне это нравится, - говорит главный конструктор Алексей.

СВОЙ МИР

На производстве совсем другая жизнь. Электрогазосварщик Рустам колдует над очередным заказом: он владеет всеми видами сварки, даже самыми высокоточными. Сварочные швы у него выходят ювелирные, просто бальзам для глаз перфекциониста.

В цехах установлены современные станки с ЧПУ: токарные, лазерные, гибочные. Есть и раритетные станки 1937 года, на которых можно выточить нестандартные детали. Но техника без толковых людей - бесполезное железо. Технолог-программист Павел пишет программы для обработки деталей на станках с программным управлением. Уже на месте изучил все тонкости работы и особенности конкретного оборудования. А фрезеровщики Иван и Виктор знают, как обращаться с классическими станками.

Начальник испытательного и сборочного участка Андрей благодаря работе на заводе объехал всю страну и даже побывал в Венесуэле. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Начальник испытательного и сборочного участка Андрей следит за качеством готовой продукции. Благодаря работе он досконально знает производство, с гарантийным ремонтом и обучением объехал всю страну и даже побывал в Венесуэле.

Цеха приятно удивляют чистотой и порядком. На токарных и фрезерных участках играет музыка, металлические шкафы заставлены горшками с комнатными цветами. Здесь даже по-своему уютно. Заводчане погружены каждый в свое дело и живут в мире, где собственными руками создают по-настоящему нужную и ценную продукцию.

С Днем защитника Отечества! Желаю всем мира и здоровья, сейчас это очень важно. Пусть у всех будет мирное небо над головой - это то, для чего мы здесь и трудимся.

Валерий ДЕВЯТКИН, генеральный директор АО «Электроагрегат».

География поставок АО «Электроагрегат». Фото: Предоставлено пресс-центром АО «Электроагрегат»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1941 Эвакуация части Московского прожекторного завода в Новосибирск

1942 Выпуск продукции для фронта

1945 Заводские прожекторы сыграли решающую роль при штурме Берлина

1945 - 1970 Увеличение производства гражданской продукции, первые экспортные поставки

1971 - 1981 Выпуск сложных товаров народного потребления (новинку предприятия - электрокофеварку «Экспресс» - раскупали по всей стране)

1982 - 1992 Модернизация продукции

1993 - 2021 Выпуск передвижных электростанций и дизельных электроагрегатов, систем электроснабжения, зарядных баз; разработка двухсистемной модульной зарядной станции для электромобилей; последние годы география поставок завода охватывает всю страну и ближнее зарубежье

2021 Завод отметил 80-летний юбилей