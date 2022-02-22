Как помочь ребенку перестать бояться стоматологов

Екатерина Валерьевна Кузнецова активно занимается развитием детской стоматологии в клинике RecomenDent а, так же по всей России. Фото предоставлено Клиникой RecomenDent

Всем известно, что зубки у детей нуждаются в особом внимании и надлежащем своевременном лечении. Посещать стоматолога необходимо и для профилактики. И это совсем не страшно, если идти к хорошему специалисту. Мы поговорили с заведующей детским отделением клиники «Рекомендент» Екатериной Валерьевной Кузнецовой о том, как защитить ребенка от страха перед зубным врачом, а также развеяли миф о том, с какого возраста необходимо начинать ухаживать за детскими зубами.

- Екатерина Валерьевна, правда ли, что детские зубы более уязвимы, чем взрослые?

- Безусловно, детские зубки более уязвимы. Несмотря на то, что они меняются, на них влияют внешние факторы: пища, напитки и даже грудное вскармливание. Сама структура молочного зуба совершенно отлична от постоянных зубов, что делает ее чувствительной к микроорганизмам, вызывающим кариес.

- Многие родители начинают приучать ребенка к уходу за зубами зачастую уже после того, как на приеме у доктора обнаруживают кариес. С какого возраста необходимо начинать уход за зубами?

- Начинать ухаживать за полостью рта нужно с рождения. Сначала необходимо обрабатывать беззубую челюсть и далее с появлением каждого зуба вводить новые позиции в гигиене с добавлением щеток и соответствующих паст.

Клиники RecomenDent расположены в помещениях, специально спроектированных для стоматологии в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности пациента и персонала. Фото предоставлено Клиникой RecomenDent

- Если ничего не болит, стоит ли идти на профосмотр?

- Если у ребенка что-то болит - это уже крайняя степень. На начальной стадии развития кариеса или других заболеваний полости рта, как правило, боли нет, но выявить проблему может только врач. Для того чтобы исключить появление новых кариозных процессов, каждому пациенту в клинике «Рекомендент» мы составляем индивидуальный график профосмотров, раз в 4 месяца является обязательным, кто-то приходит раз в 6 месяцев.

- Детские страхи. Откуда они берутся?

- У всех детей был разный опыт обращения к стоматологу, они передают друг другу как положительную, так отрицательную информацию. Есть дети, которые в принципе боятся врачей. Бывают случаи, когда родители еще до первого приема передают ребенку свой собственный сильный страх перед стоматологами. К каждому такому пациенту необходимо найти ключик, чтобы он позволил провести осмотр и лечение зубов.

- Как родители могут подготовить своего ребенка к визиту к зубному врачу?

- Важно проговорить с ребенком, куда он идет и зачем. Если родители скажут, что они вместе идут поиграть, это будет обман. Или другой распространенный пример: «Доктор только посмотрит», - а в действительности нужно лечить, и получается конфликт между ребенком и родителем. Лучше сказать ребенку: «Мы будем делать то, что скажет доктор». Правильный психологический настрой должен изначально идти от родителей.

- Что делает «Рекомендент», чтобы ребенок не боялся?

- Мы стараемся адаптировать детей, начиная с холла: это игровая зона в которую попадает ребенок когда заходит в клинику и чувствует себя комфортно. Здесь есть игрушки, мультики, он не видит кабинеты, персонал. Он видит яркую, интересную игровую комнату. В кабинете врача сюрпризы продолжаются: находясь в горизонтальном положении, ребенок может смотреть мультики по телевизору, который вмонтирован в потолок. В «Рекомендент» можно прийти на адаптационный прием-консультацию, для того чтобы установить контакт между врачом и маленьким пациентом, а также получить необходимые рекомендации о том, как родителям подготовить ребенка к лечению.

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