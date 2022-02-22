По рельсам с музыкой: как машинист из Барабинска совмещает работу и творчество

Олег Сидько (справа): - «Прыжок с парашютом - это непередаваемые ощущения!». Фото: личный архив

На железной дороге Олег Сидько работает уже 32 года, 30 из которых - машинистом электровоза локомотивного депо Барабинск ТЧЭ-3. Как говорит он сам, его обязанность - водить поезда по просторам нашей необъятной Родины:

- Я вырос в электровозе, машинист в третьем поколении. Когда летом другие пацаны играли во дворе в футбол, я все время проводил с отцом в поездках. Наверное, поэтому уже с семилетнего возраста у меня не было сомнений в том, кем я стану. В эту профессию пришел не по принуждению, а по призванию.

Олег рано остался без отца и решил продолжить профессиональную династию: пошел учиться в железнодорожное училище на помощника машиниста. После учебы отслужил в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, а когда вернулся со службы, дома его ждали два письма с приглашениями на работу: одно - в органы внутренних дел, второе - в локомотивное депо. Олег без раздумий выбрал путь, куда звали сердце и душа.

Олег Сидько - машинист в третьем поколении. Фото: личный архив

СОЕДИНИТЕЛЬ СУДЕБ

Профессию машиниста Олег считает основополагающей на железной дороге. Последним звеном, которое может все исправить, предотвратить какие-то непредвиденные ситуации.

- На моем веку всякое случалось. У машинистов должна быть железная психологическая устойчивость, такой человек не должен теряться в нестандартной ситуации. Нам инструктор говорил на обучении: «Если что-то случилось, не нужно паниковать и бегать с криками «спасите наши души!». Нужно сесть, успокоиться, мысленно отмотать время назад, чтобы понять, что привело к этой ситуации, и с холодной головой все устранить». - Олег объясняет, что профессия машиниста не только сложная и ответственная, но еще и невероятно романтичная. В каком-то смысле машинист - это своеобразный соединитель судеб. - Я только на пассажирских поездах отъездил 20 с лишним лет. Пассажирам, которые за моей спиной, не важно, что у меня происходит: ломается локомотив или еще что-то случилось. Я должен их доставить в пункт назначения по расписанию, чтобы они улыбались и были счастливы. Если, например, парень едет к любимой, она ждет его на перроне, то он должен выйти к ней с цветами из вагона по расписанию, которое написано на вокзале. И не важно, каким образом я его туда доставлю.

С воспитанниками из ВПК «Вымпел». Фото: личный архив

ВЛЮБЛЕННЫЙ В НЕБО

Олег не только машинист с богатейшим стажем. Он входит в Союз десантников Барабинска и преподает воздушно-десантную подготовку в военно-патриотическом клубе «Вымпел». В честь 33-летия вывода войск из Афганистана 15 февраля этого года на Барабинском мемориале славы его воспитанники несли почетную вахту, караул у обелиска. Олег Сидько считает, что патриотическое воспитание помогает молодежи сформировать характер.

- У нас был парень, который в восьмом классе ползать толком не умел - его девчонки обгоняли. Но он задался целью стать военным разведчиком и поступить в Новосибирское высшее военное командное училище. В том году в этот вуз пытались поступить около 600 абитуриентов. А поступили только 30 человек, и он вошел в эту тридцатку. Когда он поступил на факультет военной разведки, о котором мечтал, позвонил нам со словами: «Спасибо вам огромное!» А на втором году его службы командир училища прислал в адрес нашего клуба «Вымпел» благодарственное письмо. Вот такие у нас воспитанники. Этот парень сделал себя сам, а мы ему просто помогли, - с улыбкой вспоминает Олег.

Несмотря на свои 54 года, он каждый год вместе с курсантами по три-четыре раза прыгает с парашютом. Инструкторы бердского аэродрома, где принимают зачеты по прыжкам, всегда отмечают высокую подготовку воспитанников «Вымпела», радуются, когда приезжают барабинцы.

- Меня однажды спросили, как это происходит: я приезжаю со своим ребятами, 12 человек сели в самолет - и все 12 прыгнули, а у других 12 человек сели в самолет, а прыгают только половина, остальные не решаются. Я отвечаю, что приходится подбирать слова. Не знаю, как это происходит, просто они рождаются сами собой. Из души, наверное. И конечно, я всегда сам вместе с ними прыгаю. Но всегда последним, чтобы видеть, как мои курсанты покидают самолет, - объясняет наш собеседник.

В ответ на вопрос о том, как он сам не боится прыгать, Олег смеется:

- Когда я приземляюсь, единственное мое желание - быстрее собрать купол и снова в самолет. Это непередаваемые ощущения. Когда вы попробуете, тоже влюбитесь в небо и в прыжки. А если серьезно, то с 800 метров прыгать не так страшно, как метров с 20 или 50. На большой высоте земля далеко, перед падением нет страха, возникают совершенно другие эмоции. Вообще, если вы боитесь прыгать, то просто решите для себя, нужно вам это или нет. А когда решитесь и прыгнете, это будет вашим решением и вашим маленьким преодолением себя.

Архивное фото группы «Кардинал» (Олег - второй слева). Фото: личный архив

«ЭТО У МЕНЯ ОТ БАБУШКИ»

Для кого-то страх сцены посильнее страха прыгнуть с парашютом. Олегу же и здесь волнение неведомо. Музыка - любовь с детства. Говорит, что еще в садике они с другом вместе давали вечерние концерты, когда родители приходили разбирать детвору по домам. Друг устраивался у пианино на стопке книг под попой, чтобы достать до клавиш, а Олег стоял рядом с губной гармошкой. Родители могли забрать детвору только после того, как юные артисты споют по две-три песни.

- Это у меня, наверное, от бабушки, она очень хорошо, красиво пела. Первую свою песню я спел вместе с ней очень давно, до сих пор ее помню: «Пропел гудок заводской, конец рабочего дня…» - напевает Олег сильным поставленным голосом.

Уже который год он принимает участие в концертах и в Барабинске, и в Новосибирске. До пандемии в новосибирском ДКЖ всегда проводили концерт ко Дню защитника Отечества. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации его проведут в онлайн-формате.

- Прямо перед нашим интервью я репетировал со своей группой, которая называется «Никто, кроме нас». Мы решили ее так переименовать к 85-летию ВДВ, а раньше коллектив назывался «Кардинал». У нас разнообразный репертуар: от лирики до тяжелого рока, - поделился Олег.

Интересуемся у нашего героя, как он умудряется все успевать.

- Все очень просто. Я люблю свою работу и не люблю сидеть дома. А музыка просто идет со мной по жизни рука об руку, - признается наш герой.