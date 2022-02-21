«Ехали с детьми, потеряли футбольную форму. Помогите!»: новый вид спама гуляет по соцсетям — чем он опасен?

Мужчина пишет, что оставил вещи в такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в одном из сообществ соцсети ВКонтакте появился жалостливый пост: «Ехали с двумя детьми из города на такси до поселка Первомайский. В машине забыли футбольную форму и кошелек с небольшой суммой денег. Как зовут водителя, не знаю, потому что поймал машину рукой. Если ты это читаешь, то свяжись со мной по номеру (может, есть шанс, что он прочтет это). Думаю, вся молодежь сейчас пользуется ВК. В общем, если читаешь это, то верни, пожалуйста, то, что тебе не принадлежит. Тебе не понять меня, но положение вынуждает меня искать тебя! Ты не разбогатеешь от этих грошей, а нам они очень нужны! Едва существовать не на что!» В комментарии сначала пришли те, кто смахнул слезу платочком и призвал поддержать семью в трудное время. Но нашлись и другие: они пишут, что автор сообщения — мошенник, а такой пост гуляет по всем пабликам России и поселок Первомайский есть не только в Новосибирской области. Корреспондент КП-Новосибирск связалась с автором текста и попыталась разобраться в этой истории.

Мужчина разместил рассказ в одной из групп. Фото: скриншот

«Я ИХ ОДИН НА СЕБЕ ТАЩУ»

Автор поста — некий Дмитрий — быстро ответил на сообщение. Мужчина начал давить на жалость и рассказывать о своей несчастной судьбе.

— Меня бывшая супруга бросила с двумя детьми. Да мы в браке даже не были, поэтому я называю ее матерью моих детей. Младшему 2 года, а старшему — 5 лет. Я их один на себе тащу. Работаю кладовщиком. Собственно говоря, рассказать больше о себе нечего, — поделился с КП-Новосибирск Дмитрий.

Кто-то верил мошеннику. Фото: скриншот

По словам мужчины, старший сын уже год занимается футболом. Сейчас он сильно переживает из-за того, что нет формы и он не может посещать тренировки.

— С кошельком вообще ужасная история. Я только снял зарплату, 40 тысяч рублей (вот так «гроши»! — Ред.). И вот так оставил… Это были наши последние деньги. Как и что сейчас делать, не знаю, — признался КП-Новосибирск Дмитрий.

Когда мы начали расспрашивать Дмитрия чуть более подробно, мол, откуда точно и куда ехала семья, попросили назвать конкретное место в городе, он стал уходить от ответа. Видимо, вопросы пошли не по скрипту.

Многие поняли, что это развод. Фото: скриншот

— Простите, я вообще не понимаю, зачем вам знать, где мы живем. Гостей мы не особо любим и не хотим, чтобы нас какое-нибудь ПДН навестило или другие соцслужбы. Да и вообще много лишнего вам говорю. Простите, всего хорошего, — больше Дмитрий на наши вопросы не отвечал.

ОТ КАМЧАТКИ ДО КАЛИНИНГРАДА ИЩУТ ФОРМУ И КОСТЮМ

Почему мы уверены, что Дмитрий — персонаж вымышленный? Пробивая через социальные сети, можно найти подобное объявление о «потерявшихся вещах». Например, в группе Камчатки, Петрозаводска, Горно-Алтайска. Текст как под копирку, только дата поменялась. По номеру телефона такие же посты ищутся в Ялте, Тамбове… Кстати, программа индентификатора звонков выдает, что этот абонент забит у большинства в телефоне как «мошенники». Но в чем суть развода?

— Часть людей дозваниваются по номеру, который оставляет автор слезливого сообщения, и уже подготовленные люди доводят абонента до той мысли, что нужно скинуть ему деньги, помочь «отцу-одиночке», — прокомментировал КП-Новосибирск Андрей Шавнев, эксперт по маркетингу.

Телефон определяется как номер мошенников. Фото: скриншот

А могут ли списать за звонок аферистам деньги? На этот вопрос нам ответил Александр Токаренко, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности:

— Деньги с абонента, скорее всего, не спишут. Ведь сейчас такие вещи делают с коротких номеров, например, 900 и прочее. Или же это иностранные номера. Мало того что платите за роуминг, так еще снимают и деньги за звонок в компанию. Тут, думаю, классическая схема давления на жалость. Человек звонит, а его разводят на помощь детям. В том числе могут начать реагировать таксисты, у которых, может быть, действительно забыли или спортивную форму, или кошелек с деньгами, и их тоже пытаются взять в оборот.

Текст одинаковый, только даты разные. Фото: скриншот

Специалисты предупреждают, что на любые сообщения, отправленные в социальных сетях не от друзей, нужно реагировать с долей скепсиса. А иногда приходится «подозревать» и тех, кого вы знаете.

— Если вы видите, что ваши друзья оставляют сообщения, которые для них не свойственны, то лучше вообще не реагировать, ведь часто страницы воруют. Легко взламывают тех, у кого легкие пароли, — напоминает Андрей Шавнев.

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