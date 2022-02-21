Новосибирская область стала победителем всероссийского конкурса в номинации «Регион - прорыв года»

Диплом лауреата в номинации «Регион – прорыв года» получила директор Центра Алла Данилевская. Фото: предоставлено ГКУ НСО «Центр Патриотического воспитания»

Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на поиск новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого поколения, укрепление межпоколенческого взаимодействия, передачу опыта, развитие института наставничества, а также поддержку деятельности ветеранских организаций.

Ежегодно определяются регионы и ветеранские организации - лидеры проекта по итогам деятельности за прошедший календарный год.

Центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области активно реализует на территории региона основные принципы проекта, что было отмечено организаторами при подведении итогов. 18 февраля в Москве состоялась церемония награждения победителей. Диплом лауреата в номинации «Регион - прорыв года» получила директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская.

- Мы очень рады, что наша деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания получила столь высокую оценку. И мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в развитие нашего региона, в повышение его статуса. Эта победа особенно значима в год юбилея Новосибирской области, - сказала Алла Данилевская.

Стоит отметить, что в финале 2021 года Центр патриотического воспитания стал также победителем национальной премии «Патриот-2021» в номинации «Семейная реликвия».

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