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25 февраля 2022 17:00

Вратарь ХК «Сибирь» Харри Сятери применит против «Салавата Юлаева» олимпийское золото

Финский вратарь считает, что уфимцы отчасти будут копировать игру сборной Финляндии
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Харри Сятери защищает ворота не только сборной Финляндии, но и ХК «Сибирь». Фото: vk.com/hcsibir1962

Харри Сятери защищает ворота не только сборной Финляндии, но и ХК «Сибирь». Фото: vk.com/hcsibir1962

В Новосибирске прошла открытая тренировка команды ХК «Сибирь». Хоккеисты готовятся к первому матчу в плей-офф, их первым противником станет уфимская команда «Салават Юлаев». Наши попробуют взять реванш за прошлый вылет из плей-офф, который уфимцы устроили «Сибири» в 2011 году. Надежды добавляет и то, что в команде новосибирского клуба два игрока, недавно вернувшихся с Олимпиады в Пекине с весьма неплохими результатами. Харри Сятери и Михал Чайковски рассказали, как их встретила команда и где они хранят свои медали.

Тренировка началась в 11 часов утра.

Тренировка началась в 11 часов утра.

Фото: Виталий ЦУКАНОВ

«МОЯ МЕДАЛЬ ДОМА»

Для игроков открытая тренировка ничем не отличается от любой другой. Хоккеисты слушают и выполняют указания тренера: оттачивают броски, отрабатывают передачи и скорость катания. А после ледовой части к игрокам можно подойти, чтобы задать вопросы о предстоящей серии. Пожалуй, самые интересные персонажи на данный момент — призеры Олимпиады в Пекине. Михал Чайковски играл за Словакию и привез с игр бронзу.

Михал вернулся домой с бронзой. Фото: скриншот из видео

Михал вернулся домой с бронзой. Фото: скриншот из видео

— Здорово вернуться домой с медалью. Вся команда в восторге. Я оставил награду семье, а сам вернулся сюда, готовиться к плей-офф, — рассказал КП-Новосибирск Михал Чайковски, защитник ХК «Сибирь».

Интересный момент: на Олимпиаде Михал играл против Харри Сятери, также игрока ХК «Сибирь», только последний привез домой золото.

Главное - командный дух.

Главное - командный дух.

Фото: Виталий ЦУКАНОВ

«ЧТО-ТО ИЗ ФИНСКОЙ СИСТЕМЫ У НИХ НАВЕРНЯКА БУДЕТ»

На Олимпиаде финн стоял на воротах также и в игре против России. Теперь же в играх КХЛ Сятери — золотое преимущество «Сибири».

В Новосибирске однокомандника, естественно, никто не ругал, наоборот — игроки порадовались за товарища, хоть и расстроились из-за поражения нашей сборной.

Вот это скорость!

Вот это скорость!

Фото: Виталий ЦУКАНОВ

— Одной из сложностей на Олимпийских играх были ковидные ограничения. Я знал, что так будет, поэтому настроился заранее. После победы была куча эмоций, но теперь я здесь, и нужно готовится к предстоящим играм. Меня все поддерживали и поздравляли. Хватило всего пары выходных, чтобы отдохнуть и восстановить силы, — поделился с КП-Новосибирск Харри Сятери, вратарь ХК «Сибирь», добавив, что рад вернуться к тренировкам.

По словам вратаря, уфимская команда по игре чем-то будет похожа на финскую сборную. Причина тому — тренер из Финляндии и игроки из той же страны.

Хоккеисты выполняют задачу тренера.

Хоккеисты выполняют задачу тренера.

Фото: Виталий ЦУКАНОВ

— Что-то из финской системы у них наверняка будет, — считает Харри Сятери.

«БОЛЕЛЬЩИКИ — НАШ ШЕСТОЙ ИГРОК»

Во время тренировки нельзя не обратить внимания на новенького в большой хоккейной семье. Речь идет о нападающем Денисе Голубеве. Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» это первый сезон за ХК «Сибирь». Он уверен, что команда уже на первые игры сможет выйти в отличной физической форме и с боевым настроем.

Как и многие спортсмены, хоккеисты верят в приметы. Нападающий новосибирской команды не исключение.

Денис Голубев играет за эту команду первый сезон.

Денис Голубев играет за эту команду первый сезон.

Фото: Виталий ЦУКАНОВ

— Эту примету все знают. Все игроки на первую игру выходят без бороды, а потом бреются уже только в конце плей-офф. Это даже можно назвать традицией, которую соблюдают все хоккеисты, — объяснил КП-Новосибирск Денис Голубев.

По словам игрока, одна из важных составляющих команды — болельщики. Еще будучи участником других хоккейных клубов, Денис отмечал, как новосибирцы поддерживают своих.

— Новосибирские болельщики — это наш шестой игрок. Уверен, что во время домашних матчей их поддержка будет на уровне, — добавляет спортсмен.

Тем временем у ХК «Сибирь» с каждым днем остается все меньше и меньше времени на подготовку. Уже 2 марта они сыграют первый матч дома у своих противников. Давайте пожелаем ребятам удачи!

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Спорт: ХОККЕЙ