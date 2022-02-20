«Сятери был стеной. Но нам-то чем гордиться?»: болельщики разделились после победы финского вратаря из ХК «Сибири» на Олимпиаде

Харри Сятери привезет в Сибирь олимпийское золото. Фото: vk.com/hcsibir1962

Хоккейный финал на Олимпиаде стал не только самым ожидаемым, но и, пожалуй, одним из самых драматичных для болельщиков. Российская сборная открыла счет первой, но итог, увы, был не в нашу пользу: финны выиграли со счетом 2:1.

Болельщики из Новосибирска за этим матчем наблюдали особо внимательно: ведь ворота финнов защищал не кто иной, как Харри Сятери – вратарь ХК «Сибирь», который родом из Финляндии. И после его «золота» фанаты разделились на два лагеря. Часть из них искренне желали Харри удачи, записывали видео в поддержку и сейчас не скупятся на поздравление.

- Сятери смотрелся реально как стена! Сибирь ему, конечно, помогла. В Новосибирске он чувствует себя как дома, в этом городе он чувствует гармонию, которая отобразилась в том числе и на игре на Олимпиаде. Он всегда невозмутим, редкий случай, когда Сятери выходит из себя. Его уверенность заряжает команду. Он такой вратарь, который любит много бросков - чем больше, тем лучше, - поделился с КП-Новосибирск болельщик Станислав Корниенко.

Согласен с ним и Артем Роговский, заместитель главы Первомайского района и хоккейный болельщик:

- Думаю, Сятери по достоинству встретят в Новосибирске, ведь в «Сибири» теперь будет играть олимпийский чемпион! И отчасти эта победа - заслуга тренеров новосибирской команды. Сейчас в «Сибири» очень хороший дуэт вратарей, так что теперь ждем отличной игры в КХЛ! - Рассказал КП-Новосибирск Артём Роговский.

Но далеко не все так оптимистичны, есть болельщики, которые считают восторги по поводу победы Сятери абсолютно лишними.

- Сятери - молодец, но мы болеем за своих. Я не понимаю, как некоторые желали ему победы. Я болею за ХК «Сибирь», потому что я здесь родился, как бы команда не играла. Это относится и к сборной России. Да, Сятери и сборная Финляндии - молодцы. Но они - наши соперники, - поделился с КП-Новосибирск болельщик Александр Пурыга.

Воспринимать ситуацию адекватно призывает и Владимир Дехтярев, радиоведущий, хоккейный комментатор.

- Нужно разделять понятия – игра за сборную и игра за клуб. Сятери – наемный работник в «Сибири», а на Олимпиаде он защищал честь своей страны. И не надо думать, что раз он победил на Олимпиаде, он принесет победу «Сибири» в КХЛ. Что такое сборная? Это 25 лучших хоккеистов страны. В Финляндии – сильная школа вратарей, финские голкиперы играют в том числе и в Северной Америке. И сборная Финляндии долго шла к этой победе. А «Сибирь» - это команда совершенно другого уровня, - прокомментировал КП-Новосибирск Владимир Дехтярев.

- Говоря про КХЛ: Сятери ради подготовки в финской сборной пришлось пропускать матчи «Сибири?

- Нет, КХЛ брала паузу, потому что все команды оказались в одних и тех же условиях – игроков вызывали в сборные различных стран. И это не только Финляндия, но, к примеру, та же Швеция.

- А зарплату за время подготовки к Олимпиаде и игру за другую страну Сятери платил новосибирский клуб?

- Не знаю, что конкретно в контракте у Сятери прописано, но вообще – да, даже во время паузы зарплата новосибирского клуба ему должна была начисляться. Ведь сейчас он снова вернется и будет защищать ворота «Сибири». Будем смотреть за его игрой уже в КХЛ.

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