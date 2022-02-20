Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт
Эксклюзив kp.rukp.ru
20 февраля 2022 17:44

«Сятери был стеной. Но нам-то чем гордиться?»: болельщики разделились после победы финского вратаря из ХК «Сибири» на Олимпиаде

Пока фанаты обсуждают финал Игр, спортивный комментатор ответил на главные вопросы об успехе Харри Сятери
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Харри Сятери привезет в Сибирь олимпийское золото. Фото: vk.com/hcsibir1962

Харри Сятери привезет в Сибирь олимпийское золото. Фото: vk.com/hcsibir1962

Хоккейный финал на Олимпиаде стал не только самым ожидаемым, но и, пожалуй, одним из самых драматичных для болельщиков. Российская сборная открыла счет первой, но итог, увы, был не в нашу пользу: финны выиграли со счетом 2:1.

Болельщики из Новосибирска за этим матчем наблюдали особо внимательно: ведь ворота финнов защищал не кто иной, как Харри Сятери – вратарь ХК «Сибирь», который родом из Финляндии. И после его «золота» фанаты разделились на два лагеря. Часть из них искренне желали Харри удачи, записывали видео в поддержку и сейчас не скупятся на поздравление.

- Сятери смотрелся реально как стена! Сибирь ему, конечно, помогла. В Новосибирске он чувствует себя как дома, в этом городе он чувствует гармонию, которая отобразилась в том числе и на игре на Олимпиаде. Он всегда невозмутим, редкий случай, когда Сятери выходит из себя. Его уверенность заряжает команду. Он такой вратарь, который любит много бросков - чем больше, тем лучше, - поделился с КП-Новосибирск болельщик Станислав Корниенко.

Согласен с ним и Артем Роговский, заместитель главы Первомайского района и хоккейный болельщик:

- Думаю, Сятери по достоинству встретят в Новосибирске, ведь в «Сибири» теперь будет играть олимпийский чемпион! И отчасти эта победа - заслуга тренеров новосибирской команды. Сейчас в «Сибири» очень хороший дуэт вратарей, так что теперь ждем отличной игры в КХЛ! - Рассказал КП-Новосибирск Артём Роговский.

Но далеко не все так оптимистичны, есть болельщики, которые считают восторги по поводу победы Сятери абсолютно лишними.

- Сятери - молодец, но мы болеем за своих. Я не понимаю, как некоторые желали ему победы. Я болею за ХК «Сибирь», потому что я здесь родился, как бы команда не играла. Это относится и к сборной России. Да, Сятери и сборная Финляндии - молодцы. Но они - наши соперники, - поделился с КП-Новосибирск болельщик Александр Пурыга.

Воспринимать ситуацию адекватно призывает и Владимир Дехтярев, радиоведущий, хоккейный комментатор.

- Нужно разделять понятия – игра за сборную и игра за клуб. Сятери – наемный работник в «Сибири», а на Олимпиаде он защищал честь своей страны. И не надо думать, что раз он победил на Олимпиаде, он принесет победу «Сибири» в КХЛ. Что такое сборная? Это 25 лучших хоккеистов страны. В Финляндии – сильная школа вратарей, финские голкиперы играют в том числе и в Северной Америке. И сборная Финляндии долго шла к этой победе. А «Сибирь» - это команда совершенно другого уровня, - прокомментировал КП-Новосибирск Владимир Дехтярев.

- Говоря про КХЛ: Сятери ради подготовки в финской сборной пришлось пропускать матчи «Сибири?

- Нет, КХЛ брала паузу, потому что все команды оказались в одних и тех же условиях – игроков вызывали в сборные различных стран. И это не только Финляндия, но, к примеру, та же Швеция.

- А зарплату за время подготовки к Олимпиаде и игру за другую страну Сятери платил новосибирский клуб?

- Не знаю, что конкретно в контракте у Сятери прописано, но вообще – да, даже во время паузы зарплата новосибирского клуба ему должна была начисляться. Ведь сейчас он снова вернется и будет защищать ворота «Сибири». Будем смотреть за его игрой уже в КХЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.