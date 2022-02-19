Рole Dance против хондроза: новосибирскую пенсионерку пилон спас от болей в спине

У 62-летней Валентины уже 5 внуков. Фото: Денис СУЛИМЕНКО

62-летнюю Валентину Белоусову назвать бабушкой язык не поворачивается, хотя у женщины пятеро внуков. Валентина держит себя в хорошей форме, а еще танцует на пилоне и не обращает внимания на осуждающих Рole Dance. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

Валентине 62 года. Фото: Денис СУЛИМЕНКО

«НЕ ХОТЕЛА ПРЕВРАТИТЬСЯ В СТАРУШКУ»

Со спортом и активным отдыхом Валентина на ты с юности: с удовольствием ходила в походы, каталась на лыжах.

- Меня мама научила любить жизнь и трудиться. Ее семья была раскулаченной, их вывезли в Томскую область с Алтая. Там не было ничего. Чтобы выжить, им пришлось рыть землянку, как-то обустраиваться. И только благодаря своему характеру и желанию жить мама и мои родные справились, хотя многие, кого увезли вместе с ними, умерли, - говорит Валентина. - И это желание жить мне передалось от них. Я много путешествовала, никогда не отказывалась пойти в горы. Кто-то из коллег говорил: «Ой, это сложно!» - и оставался лежать на диване. А я говорила: «Чем сложнее - тем лучше!».

Валентина с юности каталась на лыжах. Фото: личный архив.

На пенсии жажда к приключениям никуда не делась. В 57 лет Валентина впервые прыгнула с тарзанкой.

- В первые секунды мне было очень страшно, аж зажмурилась, а потом подумала: «Так я все самое интересное пропущу». И открыла глаза! И передо мной открылась такая красота, - вспоминает наша героиня.

Валентина со спортом на ты почти всю свою жизнь. Фото: Денис СУЛИМЕНКО

Но с возрастом, а собенно после перенесенного коронавируса, женщину стали подводить суставы и позвоночник. Хондроз стал спутником сибирячки.

- У меня испортилась осанка, стали болеть колени. Я очень боялась превратиться в сгорбленную старушку, которая с трудом ходит. И поняла, что надо с этим что-то делать, - призналась КП-Новосибирск Валентина. - И как раз тогда я познакомилась с тренером-мотиватором Ольгой Юриной. Мы живем рядом, случайно разговорились на улице. И она предложила мне заняться Рole Dance.

Валентина танцует для здоровья. Фото: Денис СУЛИМЕНКО

«МУЖУ ПРИЗНАЛАСЬ НА НОВЫЙ ГОД»

Валентина через несколько дней пришла на первое занятие.

- Никакого стеснения не было. Я не сомневалась, что с моей физической подготовкой у меня все получится. И сразу воспринимала эти тренировки как способ восстановить свое здоровье. Мне они и правда помогли: я стала чувствовать себя намного лучше, тело подтянулось, - рассказывает пенсионерка.

Благодаря тренировкам Валентина чувствует себя лучше. Фото: Денис СУЛИМЕНКО

Но говорить родным о своем хобби Валентина не торопилась. Первой, кому рассказала секрет, была старшая внучка.

- Моей внучке 16 лет, и она мне сказала: «Баба, ты молодец!». Я сначала попросила ее больше никому не говорить - переживала, что другие подумают. Мужу обо всем сказала только на Новый год, и он меня поддержал. Как и мои дети и другие внуки, - добавляет Валентина.

Валентина не сразу призналась мужу в своем хобби. Фото: Денис СУЛИМЕНКО

Правда, не все родственники восприняли такое увлечение спокойно.

- Дальние родственники стали говорить, мол, зачем мне все это в моем возрасте. А я объяснила: хочу быть здоровой! И их замечания не слушаю. - С тех пор Валентина не обращает внимания на тех, кто не одобряет ее увлечение, и продолжает крутиться на пилоне.

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