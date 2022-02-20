Гарину-Михайловскому — 170 лет: можно ли его считать отцом-основателем Новосибирска?

Вопреки распространенному мнению Гарин-Михайловский никогда не гулял у Оби в районе будущего Новосибирска, а был там проездом. Фото: bsk.nios.ru.

170 лет назад, 20 февраля 1852 года, родился Николай Гарин-Михайловский, знаменитый инженер, путешественник и автор книжки «Детство Темы». Для новосибирцев он еще и отец-основатель города: Михайловский сделал все, чтобы Транссибирская магистраль пересекла Обь именно там, где впоследствии появится крупнейший мегаполис Сибири. Что интересно, за всю свою жизнь Гарин-Михайловский ни разу не ступил на берег Оби возле села Кривощеково, которое выросло в Новониколаевск, а потом и в Новосибирск. Так может, роль основателя ему приписывают совершенно напрасно?

ДВА МИХАЙЛОВСКИХ

Николай Георгиевич носил фамилию Михайловский, а писал под псевдонимом «Н. Гарин». Уже позже, в советское время, эти фамилии соединят дефисом. И вместе с тем одному Михайловскому присвоят заслуги другого. Так говорит об этом краевед Константин Голодяев.

— Гарин-Михайловский не считал, что железнодорожные мосты надо строить через большие реки. Задачей изысканий геодезической партии, которую он возглавлял, была проработка мостового перехода не у села Кривощеково, а у деревни Скала рядом с Колыванью и далее в сторону Томска. Летом 1891 года он вообще уехал в Самару, а начальником работ был назначен транспортный строитель Константин Яковлевич Михайловский. Под его руководством Викентий Роецкий, начальник другого, Обского отряда изыскателей, нащупал нужное место для прокладки моста. И именно Константин Михайловский одобрил этот проект «как единственно возможный» и запустил его на рассмотрение в столичных министерских кабинетах, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев.

Благодаря Константину Михайловскому Транссибирская магистраль пересекла Обь в районе Кривощеково. Фото: nios.nsk.ru

Но неужели однофамильцев просто перепутали? Не все так просто.

СПУТАЛ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ

Уже позже, в 1898 году, когда писатель Гарин проезжал по новому мосту, он записал в путевом дневнике: «Изменение первоначального проекта — моя заслуга, и я с удовольствием смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена. Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в 1891 году поселок, называвшийся Новой деревней. Теперь это уже целый городок, и я уже не вижу среди его обитателей прежней кучки смиренных мелкорослых вятичей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь».

— Даже из этого текста видно поверхностное знание писателем данного места. Не называлось это место Новой деревней, не жила здесь кучка смиренных вятичей. Еще с 1877 года здесь был крепкий Кривощековский выселок с 28 крестьянскими дворами, с торговой лавкой и пристанью, в последние годы все более обраставший жителями, — говорит Константин Голодяев.

Кроме того, Гарину-Михайловскому помогли и его политические взгляды: разочаровавшись в народнических идеях, он стал сотрудничать с большевистским журналом «Вестник жизни» и помогал большевикам деньгами. Советская власть в итоге инженера не забыла. Еще в 1960-х годах на собрании общественности Новосибирска была принята резолюция, где Н. Г. Гарин-Михайловский был назван основателем города.

НАБЕРЕЖНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Именем Гарина-Михайловского в Новосибирске названы библиотека на улице Кирова, площадь и станция метро возле вокзала Новосибирск-Главный.

Однако есть еще одно популярное место. Это Михайловская набережная, до 2016 года бывшая безымянной. И она получила свое название именно в честь Константина Яковлевича — не без агитации со стороны историков и краеведов.

Немногие знают, что и часть улицы Ленина в дореволюционном Новониколаевске тоже называлась Михайловской в честь этого же инженера. Будут ли новосибирцы дальше восстанавливать справедливость и возвращать забытое имя на карту города — вопрос пока открытый.

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