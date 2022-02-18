«Лицо чесалось, глаза слезились»: аллергия новосибирской активистки обросла мифами

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Общественница Дарья Макарова пожаловалась на проблемы с экологией в Новосибирске. Сама активиста проживает в Академгородке, но в Facebook она рассказала о своей поездке в центр мегаполиса.

- Вечером, вернувшись домой, поняла, что дичайше хочется помыться. Я физически ощущала слой грязи на лице, на одежде, на волосах. Когда принимала душ, то с лица «скатывала» тонкую пленку жирной пыли, лицо чесалось, глаза слезились. Подобные ощущения я испытывала дважды - первый раз после посещения открытого угольного карьера на Кузбассе, а второй раз зимой в Красноярске, когда был режим черного неба. Волосы пришлось мыть два раза, - написала Дарья на своей странице.

Эмоциональный пост (мы приводим лишь его фрагмент) общественница закончила выводом: «Я не знаю что и как измерять, чтобы доказать чиновникам, что «Бионорд» нужно запретить. Но я уверена, что он вреден для здоровья!»

Макарова не является экспертом ни в части дорожных вопросов, ни в части изучения реагентов. Даже не смотря на это, общественница, конечно, имеет право на собственное мнение. Ровно также она может высказываться и по любым иным вопросам городской жизни.

В принципе, любая позиция жителя имеет право на существование. Один скажет «Пассажирские автобусы слишком нерасторопны, поэтому нужно перейти на маршрутки». Другой предложит «В городе избыточен общепит, поэтому часть кафе нужно закрыть». Все это может быть предметом обсуждения, тем более - в таком массовом пространстве как соцсети.

К чести Дарьи Макаровой стоит отметить, что она сама подчеркнула отсутствие собственной экспертности словами «Не знаю, что и как измерять». В общем, просто мнение.

Но в данном случае, несмотря на легковесность высказывания, пост Макаровой стал инфоповодом, а слова «слой грязи на лице […], пленка жирной пыли, лицо чесалось, глаза слезились» стали тиражироваться СМИ в связке со словами «Бионорд» нужно запретить». В интернете свойства реагента стали обрастать мифами.

Пост активистки быстро собрал полсотни комментариев. Примечательно, что как раз в них поучаствовал эксперт - эколог, преподаватель кафедры экологической безопасности и управления природопользованием Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления Наталья Чубыкина.

«Считаете, что десятки тонн песка на дорогах и в воздухе - лучше «Бионорда»? Гораздо хуже», - написала она. Суть понятна: Бионорд - альтернатива песку, который до этого в особенно больших объемах применяли новосибирские дорожники.

Учитывая краткость комментария, мы обратились и к другому эксперту - экологу Сергею Пащенко. - Чтобы подобные проявления («лицо чесалось, глаза слезились») возникли от испарения - такое сложно представить, - скептически оценил Пащенко слова Макаровой.

По его мнению, попасть на лицо «Бионорд» мог бы при условии, если б человек запустил руку в обработанный реагентом снег, а потом прикоснулся к коже. И вряд ли - как-то иначе. Так что версия о возникновении из-за «Бионорда» пленки на лице выглядит довольно мистической.

Эколог, правда, упрекнул новосибирских дорожников в том, что плохо соблюдают правила применения реагента.

- Время от времени «Бионордом» посыпают и там, и здесь. Я живу в Академгородке, у меня дворники посыпают. Чистит он хорошо, снег тает. Но если мы внимательно почитаем инструкцию, то увидим: он дает эффект, и образуется каша, а ее обязательно нужно счищать. Иначе на морозе она замерзает, - рассказал КП-Новосибирск эколог Сергей Пащенко.

А что касается безопасности этого средства, этот вопрос изучали уже многие эксперты. Они одобрили применение «Бионорда».