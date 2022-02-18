«Исписывает стены, чуть на поджег квартиру»: новосибирец два года преследует бывшую супругу

Мужчина 2 года терроризирует бывшую супругу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В редакцию КП-Новосибирск обратилась женщина, она просит о помощи. Бывший муж не дает ей нормально жить уже два года. Он ломает двери, портит стены возле квартиры, пишет оскорбительные письма. Женщина подала уже больше 10 заявлений в полицию, но каждое из них заканчивается лишь профилактической беседой.

29-летняя Юля* прожила с мужем Антоном* шесть лет: четыре года в официальном браке, еще два — после развода в гражданском браке. За это время у пары родилось двое детей.

— Антон не горел желанием нормально зарабатывать, а я хотела купить квартиру. Подала на развод, потому что он ничего не делал и не мог даже семью нормально содержать. Многое было на мне. После развода мы прожили вместе еще два года: поддалась на уговоры, поверила обещаниям, что все изменится. Но ничего не менялось, и я попросила Антона уйти. После этого подала на алименты, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Бывший муж ушел, но с положением дел не смирился. Сначала Антон просто приходил поздно вечером к квартире и начинал стучать. Мог простоять у двери часа три. Экс-супруга держала оборону.

Он исписывал стены подъезда. Фото: предоставлено Юлией

— Он постоянно ломал дверные ручки. Вел себя как подросток. Однажды даже через дверной глазок закинул в квартиру бычок! Мы с детьми проснулись из-за того, что дорожка на полу задымилась, еле успели потушить. Антон медленно, но верно сводит меня с ума, — считает женщина.

Дальше — больше. Юля говорит, что мужчина начал прокалывать колеса ее машины, царапал ее, выгибал дворники. Один из последних случаев — мужчина расписал стены возле квартиры бывшей супруги.

— Написал мой номер телефона и подпись: «Интимные услуги». Мне было так стыдно… Еле отмыла стены, чтобы соседи не увидели. Пришлось сменить машину, чтобы он ее больше не трогал. Оставляю подальше и иду домой пешком, — призналась КП-Новосибирск Юлия.

Кажется, угрозы жизни и здоровью нет — мужчина ведь не обещает убить или разобраться, но жизнь явно портит.

Сибирячка регулярно пишет на дебошира заявления в полицию, однако уголовное дело так и не возбудили, хотя налицо, например, факт порчи имущества. Полицейские регулярно сообщают Юлии: провели профилактическую беседу. Однако Антон снова и снова возвращается к квартире бывшей жены.

Угрозы поступали на телефон. Фото: предоставлено Юлией

— Когда его спрашиваю: «Зачем ты это делаешь?» — Антон отвечает: «Это не я». Когда за руку ловлю и полицию вызываю, то все заканчивается отписками. И что делать? Он просто добивается того, чтобы я с ума сошла! — возмущается Юлия.

Что делать в этой ситуации, рассказал прокурор Новосибирска Роман Сивак:

— Я вижу бездействие полиции. Здесь должны работать участковые инспекторы, есть несколько составов административных правонарушений, начиная от порчи имущества и заканчивая распространением личной информации. Я поручу начальнику нашего управления МВД, чтобы в этой ситуации разобрались.

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