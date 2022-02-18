Четверо на 9 «квадратах»: многодетная мама с детьми ютится в тесной комнате после гибели мужа

Наталья и четверо детей с мамой остались жить в тесноте. Фото: предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска Наталья растит четырех маленьких детей в комнате площадью 9 квадратных метров. Три года назад ее муж погиб на стройке завода после падения лесов. Страховки не было, директор завода даже не попытался извиниться, а следователи не возбудили уголовное дело. 3 года спустя вдова отсудила компенсацию, вот только компания не готова платить.

«ЖИВЕМ В ОДНОЙ КЕЛЬЕ»

Наталья Дроздовская познакомилась с будущим супругом Евгением через год после смерти отца. Евгений, сын папиного друга, пришел в гости. Еще через год молодые поженились. Снимали квартиру, потом жили в половинке частного дома площадью 30 квадратных метров в Первомайском районе, родили четырех детей.

— Трагедия случилась 28 июня 3 года назад в поселке Красный Яр. В семье муж был главным добытчиком. Я только родила четвертого — у нас двое мальчиков и две девочки — и друг позвал мужа на подработку. Строили промцех, нужно было заложить окна сибитом. Муж полез на леса, а они оказались ветхие и рухнули вместе с Женей. Страховку им не выдали. Его друг мне позвонил, мол, Женя в реанимации… У меня сердце упало. Помню, тогда пыталась уговорить мужа не уезжать работать далеко, тревожилась, — признается Наталья Дроздовская.

Мужчина упал с лесов и впал в кому на 5 месяцев, работодатель допустил многочисленные нарушения. Фото: предоставлено героями публикации

При падении Евгений получил тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы свода черепа и лицевых костей, впал в кому. Врачи 5 месяцев боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Многодетной матери помогали родственники, друзья, даже прихожане церкви. Но директор подрядной организации даже не извинился.

Оставшись одна с малолетними детьми и грудничком на руках, Наталья перевела старших на семейную форму обучения — так было удобнее со всем справляться. Детям объяснила, что «папа ушел на небо», и старалась радовать их каждый день. Старшая дочь пошла в художественную школу, младшие научились говорить, читать, считать и писать. Вот только большой семье приходится ютиться на 9 квадратных метрах.

— Мы с мужем мечтали построить дом, нам как многодетной семье дали землю в поселке Новый, возле Бердска. Там море, живописные места. Мечты рухнули, и я осталась с детьми в половинке частного дома у мамы. У нас детская площадью 9 квадратных метров, в ней четверо разнополых детей. Живем в одной келье. Утром встаем, завтракаем, малыш мультики смотрит, старшая тесты сдает, двое помладше учатся читать и писать. Шум, гам, веселье — приходилось беруши надевать, чтобы книжку почитать. А так — сносно… Питаемся на пособия, есть пенсия по потере кормильца. Очень помогли родственники из Германии — подарили старенький микроавтобус, без машины я бы не справлялась, — говорит Наталья.

Дети спят в тесноте, но не в обиде. Фото: предоставлено героями публикации

НЕ ВЫДАЛИ КАСКУ, СТРАХОВКУ

Многодетная мать научилась тянуть четверых малышей сама — стала родителем, учителем, поваром и мастером в одном лице. Сборов не объявляла, у опеки ничего сверх положенного не выпрашивала. И только через 3 года нашла в себе силы обратиться в суд за компенсацией.

— Иск был подан к директору организации, заводу «ПромТехМонтаж» и Городской клинической больнице № 1. Экспертиза не нашла в действиях врачей никаких нарушений, а строительная фирма отрицала требования полностью. Ответчик сообщил, что возместил расходы на похороны, купил гроб за 60 тысяч рублей. Однако в действиях компании обнаружили вину в несчастном случае: нарушение требований охраны труда и инструктажа, отсутствие страховки и каски, неправильно закрепленный кран, который упал на потерпевшего. Множество несоответствий стандартам, — сообщила помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

В квартире настолько тесно, что приходится надевать беруши. Фото: предоставлено героями публикации

Наталья просила по миллиону компенсации на каждого ребенка, суд вынес решение взыскать с ответчика по полмиллиона на каждого из пятерых истцов. Однако юристы компании решили обжаловать иск в суде, но и многодетная мама готова судиться снова. Наталья твердо решила, что должна подарить детям свой уютный дом.

— Не представляю, как я вообще пережила это. Только ради детей я не могла себе позволить горевать или опустить руки. Наоборот, стала видеть жизнь прозрачной, как стеклышко. Только и думала, как вытащить мужа и растить детей. От прошлой жизни осталась мечта — домик в деревне, но все на стадии проекта. Дети растут, им тесно, вот и надеюсь на суд. Сомневаюсь, что с таким отношением подрядчик завода выплатит компенсацию. У нас участок в аренде до 2024 года, там есть водопровод, подвели газ. Не успеем построить — так и останемся при своей келье, — добавляет Наталья Дроздовская.

Мама с детьми мечтает построить собственный дом и просит совет опытного прораба. Фото: предоставлено героями публикации

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