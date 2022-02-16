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16 февраля 2022 6:10

«Все дело в слове!»: филолог объяснила причину панического страха перед QR-кодами

Когда власти решили закодировать справки о вакцинации, они забыли придумать документу благозвучное название
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Если бы назвали документ справкой, народ был бы лояльнее.

Если бы назвали документ справкой, народ был бы лояльнее.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пропуска из QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, в России не особо-то прижились. И даже Госдума отступила, отказавшись от закона о QR-кодах. Слишком уж великим оказалось недоверие людей. И дело здесь не только в мощном противостоянии антиваксеров. Многие россияне идут на прививку, но продолжают бояться QR-кодов, как кот - советского пылесоса. И само название этого «зловещего» черного квадрата произносят, умышленно коверкая: «пиар-код», «ку-ку-код» и «кура-код». Что ж так невзлюбили-то?

Причину знает доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова.

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?

- Во-первых, возникли неприятные ассоциации. Это надо где-то получать, это заставляет чувствовать себя несвободным... То есть раздражает не слово, а то, что за ним стоит. Слова есть и более раздражительные. Например, «мерчандайзер» - смеялись над ним, смеялись, а потом привыкли, - прокомментировала КП-Новосибирск Галина Михайловна.

А вот второй фактор, действительно, неблагозвучие. В этом плане новый термин оказался позабористее и «коворкинга», и «супервайзера», и с тем же «мерчандайзером» неплохо конкурирует.

- Есть слова, которые не сильно выдают свое иностранное происхождение. Они и читаются, и пишутся легко. А с QR-кодом сразу возникла проблема. Кьюар, куар, квар... Как правильно пишется? Как звучит? - задается вопросами наша собеседница. - Мы с коллегами-филологами обсуждали, как в итоге люди будут это слово произносить. Пока произносят по-разному, я специально слушала, как говорят ведущие радиостанций. Но вот какое написание утвердится, так и будут в итоге называть. Пока главные ставки на вариант «куар». Почему? А потому что на русский язык совсем неловко ложится заморское «кью».

ГРАФ НЕ ПРОЙДЕТ

Сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина согласны: «QR-код» звучит раздражающе. Они предложили альтернативное название - «графический код». Но Галина Мандрикова не верит, что люди станут так говорить.

- Неудобно для употребления. Иностранное слово тогда уж предпочтительнее просто потому, что оно короче. «Стайер» и «спринтер» вошли в русский язык, потому что «бегун на малые дистанции» и «бегун на короткие дистанции» - слишком громоздко. А кто впервые услышит «графический код», тот и вовсе не поймет, о чем идет речь, - считает Галина Мандрикова. - Начнут сокращать и говорить «графкод». А что за графкод? Какой граф? Какой код?

В общем, граф, похоже, не пройдет. Мы же «что» превращаем в «че», а «здравствуйте» в «здрасте». А тут целых два слова - «графический код»! Вымотаешься, пока произнесешь.

ВНИМАНИЕ, ПОПРАВКА: НЕ КОД ЭТО, А СПРАВКА

А был ведь простой и очевидный вариант - назвать документ просто справкой. И ведь честно было бы. Ну ведь справка это! А код - лишь инструмент, чтобы эту справку прочитать.

- Да, QR-коды есть и в метро, и на товарах, и в музеях. Но теперь это понятие связали именно с ковидом. Произошла социально-лингвистическая ошибка. Если б было слово «справка», получилось бы намного легче. Мы к справкам давно привыкли. Говорили бы: «Где у вас ковидная справка?». Мне кажется, это очень по-русски, - подытоживает Галина Мандрикова.

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