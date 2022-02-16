«Все дело в слове!»: филолог объяснила причину панического страха перед QR-кодами

Если бы назвали документ справкой, народ был бы лояльнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пропуска из QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, в России не особо-то прижились. И даже Госдума отступила, отказавшись от закона о QR-кодах. Слишком уж великим оказалось недоверие людей. И дело здесь не только в мощном противостоянии антиваксеров. Многие россияне идут на прививку, но продолжают бояться QR-кодов, как кот - советского пылесоса. И само название этого «зловещего» черного квадрата произносят, умышленно коверкая: «пиар-код», «ку-ку-код» и «кура-код». Что ж так невзлюбили-то?

Причину знает доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова.

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?

- Во-первых, возникли неприятные ассоциации. Это надо где-то получать, это заставляет чувствовать себя несвободным... То есть раздражает не слово, а то, что за ним стоит. Слова есть и более раздражительные. Например, «мерчандайзер» - смеялись над ним, смеялись, а потом привыкли, - прокомментировала КП-Новосибирск Галина Михайловна.

А вот второй фактор, действительно, неблагозвучие. В этом плане новый термин оказался позабористее и «коворкинга», и «супервайзера», и с тем же «мерчандайзером» неплохо конкурирует.

- Есть слова, которые не сильно выдают свое иностранное происхождение. Они и читаются, и пишутся легко. А с QR-кодом сразу возникла проблема. Кьюар, куар, квар... Как правильно пишется? Как звучит? - задается вопросами наша собеседница. - Мы с коллегами-филологами обсуждали, как в итоге люди будут это слово произносить. Пока произносят по-разному, я специально слушала, как говорят ведущие радиостанций. Но вот какое написание утвердится, так и будут в итоге называть. Пока главные ставки на вариант «куар». Почему? А потому что на русский язык совсем неловко ложится заморское «кью».

ГРАФ НЕ ПРОЙДЕТ

Сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина согласны: «QR-код» звучит раздражающе. Они предложили альтернативное название - «графический код». Но Галина Мандрикова не верит, что люди станут так говорить.

- Неудобно для употребления. Иностранное слово тогда уж предпочтительнее просто потому, что оно короче. «Стайер» и «спринтер» вошли в русский язык, потому что «бегун на малые дистанции» и «бегун на короткие дистанции» - слишком громоздко. А кто впервые услышит «графический код», тот и вовсе не поймет, о чем идет речь, - считает Галина Мандрикова. - Начнут сокращать и говорить «графкод». А что за графкод? Какой граф? Какой код?

В общем, граф, похоже, не пройдет. Мы же «что» превращаем в «че», а «здравствуйте» в «здрасте». А тут целых два слова - «графический код»! Вымотаешься, пока произнесешь.

ВНИМАНИЕ, ПОПРАВКА: НЕ КОД ЭТО, А СПРАВКА

А был ведь простой и очевидный вариант - назвать документ просто справкой. И ведь честно было бы. Ну ведь справка это! А код - лишь инструмент, чтобы эту справку прочитать.

- Да, QR-коды есть и в метро, и на товарах, и в музеях. Но теперь это понятие связали именно с ковидом. Произошла социально-лингвистическая ошибка. Если б было слово «справка», получилось бы намного легче. Мы к справкам давно привыкли. Говорили бы: «Где у вас ковидная справка?». Мне кажется, это очень по-русски, - подытоживает Галина Мандрикова.

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