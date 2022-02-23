«Это была крупнейшая катастрофа»: новосибирский спасатель рассказал, как спасал Крайний Север от разлива нефти

Дмитрий Орноев работает спасателем 18 лет. Фото: личный архив героя.

Что мы знаем о спасателях? Это бравые ребята, спасающие из огня, вытаскивающие из-под завалов людей. Они борются с последствиями стихий и экологических катастроф. В преддверии 23 Февраля один из сотрудников МЧС Дмитрий Орноев рассказал о служебных командировках и объяснил, почему спасательный отряд — настоящая семья.

21 ТЫСЯЧА ТОНН НЕФТИ

35-летний Дмитрий Орноев на службе 18 лет. Он неоднократно принимал участие в ликвидации последствий крупных чрезвычайных происшествий не только в регионе, но и в стране. Одним из самых больших ЧС для мужчины стал разлив нефтепродуктов в Норильске 29 мая 2020 года.

— 3 июня руководство МЧС России приняло решение об отправке аэромобильной группировки нашего спасцентра к месту катастрофы. На следующий день мы уже были в Норильске, откуда вертолетами нас доставили в район реки Амбарная, где наблюдалось больше всего разлива дизельного топлива. В водоемах Арктической зоны оказалась 21 тысяча тонн нефти. Это крупнейшая подобная катастрофа в нашей стране, — рассказал подполковник Дмитрий Орноев, командир спасательного отряда Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ).

Работать приходится в тяжелых условиях. Фото: личный архив героя.

По словам спасателя, были и еще проблемы: суровый климат и экосистема, требующая бережного обращения. Специалисты старались не использовать тяжелую технику и доставляли необходимое снаряжение на вездеходах, надувных лодках, квадроциклах, вертолетах.

— В июне в Норильске пролетает снег, и столбик термометра не поднимается выше +10. К счастью, мы там были не одни. Наравне с нами работали и местные службы, специализирующиеся на подобных видах происшествий. Мы помогали передвижению по реке Амбарная и озеру Пясино специалистам Росприродохраны, они делали заборы проб воды на загрязнение. Общими усиленными действиями нам удалось минимизировать ущерб природе Арктики, — говорит спасатель.

БОЛЬШАЯ НАГРАДА — БЛАГОДАРНОСТЬ СЕЛЬЧАН

А еще Дмитрий участвовал в ликвидации паводка в Приамурье. Вместе с 30 коллегами он отправился в село Новопетровка Благовещенского района. За всю историю наводнений, выпавших на долю сельчан, в тот раз ни один жилой дом не пострадал.

— Своей работой нам удалось мобилизовать и местное население. Люди видели, как мы работаем, и начали помогать нам. 25-килограммовые мешки с песком приходилось перетаскивать на расстояние до 300 метров. На одного человека — по 80 — 100 мешков за сутки. Самой большой наградой стала благодарность сельчан — они устроили для нас концерт, где сказали очень много теплых слов. Наверное, для этого мы и служим, чтобы мир был добрее и лучше, — рассуждает Дмитрий.

МЧС - большая семья. Фото: личный архив героя.

Кто же прикрывает тылы нашего героя? Из командировок его ждут супруга и двое детей. Пятилетняя дочка гордится отцом, в случае его отъезда в другой регион на ликвидацию ЧС гордо говорит своим друзьям, что папа поехал спасать людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.