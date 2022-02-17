Клещи в Новосибирске 2022: список опасных районов, как защититься от укуса

Клещей можно подцепить, даже находясь в черте города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Клещи в Новосибирске 2022 проснутся уже совсем скоро. Любителей погулять по лесным тропинкам и дачников может поджидать опасность укусов, несмотря на то, что еще лежит снег. Мы расскажем, когда ждать клещей в этом году и в каких районах следует быть предельно осторожными.

ЭНЦЕФАЛИТНЫХ КЛЕЩЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ

Новосибирская область — один из природных очагов клещевого энцефалита. И клещей с большой вероятностью можно подцепить в 20 районах региона и трех городах, включая Новосибирск.

В прошлом году новосибирцы реже жаловались на укусы паразитов. Фото: Мария ЛЕНЦ

— В 2021 году число обращений в больницу из-за клещей уменьшилось. За весь эпидемиологический сезон было зарегистрировано почти 17 тысяч обращений граждан с укусами клещей (из них 9167 — в Новосибирске). Это на 21,36% меньше, чем за 2020 год, — сообщили КП-Новосибирск в областном Роспотребнадзоре.

Однако специалисты предупреждают, что количество клещей меняется, и если их было меньше год назад, то в этот раз может стать больше.

— На это влияют разные факторы: численность животных, кормящих личинок и нимф клещей (преимущественно это мелкие млекопитающие), количество осадков и температурный фон осенью-весной, — рассказали в Роспотребнадзоре.

ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

Больше всего от клещей, по словам специалистов, страдают жители Заельцовского и Советского районов Новосибирска, а также Новосибирского, Искитимского, Тогучинского и Мошковского районов области.

— Когда именно в этом году проснутся клещи, спрогнозировать сложно: все зависит от того, как быстро и равномерно стает снег, прогреется почва и лесная подстилка, в которой зимуют клещи. В прошлом году первый случай укуса зарегистрировали 11 марта у мужчины, который был на отдыхе в Горном Алтае, — сообщает Роспотребнадзор.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УКУСОВ

Отправляясь на прогулке, позаботьтесь об одежде. Фото: Евгения ГУСЕВА

На парковых и лесных дорожках, особенно когда появились проталины, опасность встречи с членистоногими паразитами нарастает. Необходимо правильно одеться: рубашку выбрать с длинными рукавами, у запястий укрепить их резинкой. Рубашку заправить в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрыть капюшоном или косынкой.

Во время прогулки не выходить и не ложиться на траву. А после прогулки тщательно осмотреть себя и близких.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НА СЕБЕ КЛЕЩА

1. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать от тела клеща хоботок, погруженный в кожу человека. Лучше всего это делать пинцетом с тонкими кончиками. Если нет пинцета, обвязать вокруг хоботка клеща нитку и, вращая или покачивая, тянуть вверх. В крайнем случае можно попытаться и голыми руками, взяв ногтями как можно ближе к коже за хоботок.

Клеща нужно как можно быстрее снять и отнести в лабораторию на изучение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2. Ранку продезинфицировать раствором йода, спиртом или другим антисептиком.

3. Клеща положить в банку, поместив туда кусочек влажной ваты.

4. Сдать клеща как можно скорее на анализ в лабораторию.

5. Если в клеще обнаружат возбудителей инфекций, с результатами анализов обратиться к врачу.

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