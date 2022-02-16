Natura Siberica: обновим бренды и выпустим природосберегающую косметику

Natura Siberica готовит своим поклонникам необычные новинки. Фото: Natura Siberica

Поклонников экокосметики ждет обновленная коллекция уже полюбившихся шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica. А новая коллекция серии Oblepikha Siberica появится на полках магазинов в обновленном дизайне и с новыми продуктами. Для брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica запланированы пересмотр ассортимента, обновление дизайна упаковки и пополнение новинками линейки уходовой и декоративной косметики. Кроме этого, нас ждет появление такого бьюти-тренда, как безводная косметика. В разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов вложат до 500 миллионов рублей.

В 2022 году ГК Natura Siberica планирует сокращать углеродный след при производстве своей косметики, а это значит - снизятся выбросы парниковых газов, чтобы не вредить планете. Сократится объем использования неперерабатываемого пластика, что тоже немаловажно для защиты окружающей среды.

- Вместе с развитием фирменного стиля брендов ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах. Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным трендам мира косметики. В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы, - подчеркнул генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ.

Напомним, что разработка новых линеек и фирменного стиля велась в течение всего прошлого года. Но приступить к реализации плана команда смогла лишь в декабре 2021 года, вернувшись в Natura Siberica.