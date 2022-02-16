Метеорологи рассказали о причинах режима «черного неба» в Новосибирске

Любовь Синявская и Виталий Полищук. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Во время последних морозных дней не каждый новосибирец рисковал выбираться на прогулки. Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждал о неблагоприятных метеоусловиях с 7 по 13 февраля. Из-за сильных морозов, атмосферного давления и отсутствия ветра над городом навис смог, люди жаловались на запахи гари и дыма. По отзывам многих горожан, даже с потеплением ситуация не сильно исправилась.

Вместе с начальником региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовью Синявской и администратором паблика «АСТ-54», общественным активистом Виталием Полищуком в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы постарались разобраться, кто виноват в режиме «черного неба» в Новосибирске.

«БЕГУ В ДЕРЕВНЮ, ЧТОБЫ ЭТИМ НЕ ДЫШАТЬ»

По словам Любови Синявской, режим неблагоприятных метеоусловий ее ведомство объявляет, когда погода способствует накоплению в воздухе загрязняющих веществ. К этому приводят низкие и высокие температуры, температурные инверсии (нижние слои воздуха холоднее верхних слоев), штиль, туман. Когда объявляют такой режим, предприятиям города рекомендуют снижать выбросы, чтобы не усугублять ситуацию. По Новосибирску чаще всего объявляют первую степень опасности (всего их три), когда выбросы рекомендуют снижать на 15 - 20%.

- Меня самого порой это доводит до какой-то внутренней паники. Когда я вижу этот смог в городе и он чувствуется, я бегу в деревню или просто за город, чтобы этим не дышать. Плюс, конечно, пугают цифры, так сказать, «независимых источников», которые измеряют загрязнения в воздухе, - рассказал «КП» - Новосибирск» Виталий Полищук, создатель паблика «АСТ-54». И попросил Любовь Синявскую объяснить, действительно ли все так плохо.

- Если говорить о многолетнем мониторинге воздуха в Новосибирске, уровень загрязнения у нас стабилен. При неблагоприятных метеоусловиях, конечно, происходит накопление загрязняющих веществ и превышение допустимых показателей по диоксиду азота, взвешенным веществам, фенолу, формальдегиду. Но смог, о котором мы говорим, не висит круглогодично. Это два-три дня. Режим «черного неба» у нас не всегда, мы находимся не в худшей категории городов, - рассказала «КП» - Новосибирск» Любовь Синявская, начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Она же напомнила, что мы живем в большом городе, где основная часть загрязнений приходится на автомобильный транспорт, выхлопы которого как раз в зоне дыхания человека.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СМОГ?

За прошлый год максимальное превышение ПДК (предельно допустимые концентрации) по бензопирену было отмечено в Заельцовском и Первомайском районах в зонах крупных автомагистралей. В прямом эфире один из слушателей поинтересовался, отчего же он чувствует запах копоти, или будто горит помойка, причем в час ночи, когда машин на улице практически нет.

- Именно во время неблагоприятных метеоусловий, когда нет ветра, рассеивание загрязняющих веществ не происходит. Конечно, кроме автотранспорта у нас работают крупные предприятия теплоэнергетики: высота труб позволяет ТЭЦ рассеивать вредные вещества в верхних слоях атмосферы. Но во время неблагоприятного режима они могут спускаться ниже, в зону дыхания человека, в большей концентрации, чем обычно, - пояснила Любовь Синявская.

Прозвучал и вопрос из разряда «самые распространенные мифы о ТЭЦ». Слушатель рассказал, как лично видел во время смога облако от ТЭЦ, которое накрыло практически весь левый берег.

- Нужно помнить, что в выбросах ТЭЦ кроме твердых веществ есть очень большое количество пара, воды, которые люди принимают именно за загрязняющие вещества. И даже основываясь на данных нашего ежедневного мониторинга, я бы не стала говорить, что выбросы от ТЭЦ накрыли весь город, - прокомментировала Любовь Синявская.

В эфир поступило очень много звонков с жалобами на грязный воздух в различных районах города. Чтобы выяснить структуру этих загрязнений, их уровень, комплексная лаборатория Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вместе с «Комсомольской правдой» проведет серию замеров воздуха по Новосибирску. О результатах этих замеров мы обязательно сообщим.