Россияне в 2021 году стали больше играть

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Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн игры от популярных издательств. Результаты показывают, что общий трафик на мобильные игры за 2021 год вырос в среднем на 35-40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года.

Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета: за 2021 год билайн значительно увеличил зону покрытия связи четвертого поколения 4G в Новосибирской области. Скорость и качество связи стали выше не только в областном центре, но и Бердске, Искитиме, Куйбышеве, поселках Линево, Новолуговое и Верх-Тула, а также в ряде дачных сообществ.

В Новосибирске улучшения могли заметить студенты СибУПК, проживающие в общежитии на Немировича-Данченко, жители недавно построенных ЖК «Традиции», «Красный проспект» и «На Фадеева», домов на улицах Орджоникидзе, Ватутина, Серафимовича, Аникина, Селезнева, Доватора. Кроме того, билайн в 2021 году обеспечил покрытие 4G в ТЦ «Сансити», магазине Metro на ул. Северной и в ТК «Большая медведица», а также увеличил емкость и стабильность сети на станциях «площадь Ленина», «Сибирская», «Октябрьская» и «площадь Маркса».

- Потребление мобильного трафика в Новосибирской области растет ежегодно. К примеру, за прошлый год этот показатель вырос в 1,5 раза. Проведенные работы по расширению покрытия и увеличению емкости сети позволили большему числу пользователей одновременно активно работать в сети: играть в онлайн-игры на смартфоне, скачивать объемные файлы, смотреть фильмы. Скорость мобильного интернета также позволяет удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. Мы поддерживаем и развиваем качество связи в регионе, чтобы каждый из наших абонентов мог с комфортом заниматься тем, что нравится, - комментирует директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.