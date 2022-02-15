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Общество15 февраля 2022 10:52

Иностранцы умудрились купить еду в закрытом супермаркете Новосибирска и были пойманы охраной

Оказалось, что магазин, в котором закончился рабочий день, просто забыли запереть на ключ
Надежда РЫЖКИНА
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Пятеро друзей пробыли в магазине около часа, пока шли разборки.

Пятеро друзей пробыли в магазине около часа, пока шли разборки.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В одном из супермаркетов Новосибирска произошел курьезный случай. Около полуночи в магазин на улице Державина зашли пятеро туристов из Киргизии. Хотя на двери и написано, что супермаркет работает только до 23.00, голодных посетителей это не смутило, ведь внутри горел свет. Парни спокойно открыли незапертую дверь, взяли с полок лапшу быстрого приготовления, сосиски и горошек, а потом честно проследовали на кассу самообслуживания. Оплатили покупки, а на выходе встретили грозных сотрудников ГБР:

Компания во время задержания записала из магазина видео. Парни рассказывали историю, как встретились с охраной, с нескрываемым смехом.

Компания во время задержания записала из магазина видео. Парни рассказывали историю, как встретились с охраной, с нескрываемым смехом.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Что это у вас в пакетах?

— Мы с друзьями были в Новосибирске проездом, а ехали вообще в Шерегеш. Один из нас очень проголодался, вот мы и решили в 12 часов ночи сходить за едой. У нас в Киргизии, кстати, магазины работают круглосуточно, поэтому нам даже в голову не могло прийти, что этот закрыт. Когда мы зашли внутрь, конечно, обратили внимание, что мы одни. С другой стороны, кассы самообслуживания ведь работали. Мы еще подумали: «Ого, какое доверие к населению!» Но оказалось как оказалось, — рассказал КП-Новосибирск Максим Карамашев, один из покупателей.

Супермаркет был сдан под охрану, но вот на ключ его закрыть забыли.

Супермаркет был сдан под охрану, но вот на ключ его закрыть забыли.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Выяснилось, что магазин был закрыт и сдан под охрану, но дверь при этом никто не запер на ключ, ее легко мог открыть любой прохожий. Сотрудники охранной службы задержали покупателей, вызвали директора магазина, а также сотрудника полиции.

Потом настало время удивляться уже не киргизам, а русским. Когда охранники и полицейские посмотрели видео с камер наблюдения, убедились, что туристы — честные ребята, рассчитались за каждый «доширак».

— В итоге мы проторчали там час. Пока всех дождались, написали объяснительную, что мы не воровали, а покупали. Только тогда нас со спокойной совестью отпустили домой. У сотрудников магазина такие глаза были, когда они пришли, а там столько народа: и наряд ГБР, и полиция, и мы! Нам-то ничего в итоге, кроме курьезного приключения, а вот работникам супермаркета, похоже, влетит, — добавляет Максим.

Супервайзер магазина отказалась комментировать ситуацию. Мы направили запрос в пресс-службу торговой сети.

Парни поступили честно и все покупки оплатили. Фото: «АСТ-54»

Парни поступили честно и все покупки оплатили. Фото: «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Кто ответит за курьез?

— К сотруднику магазина, который забыл закрыть дверь, может быть применено дисциплинарное взыскание за нарушение обязанностей, если это предусмотрено в локальных нормативных актах. Видов дисциплинарных взысканий по статье 192 ТК РФ всего три: замечание, выговор и увольнение. Что именно будет, опять же зависит от локальных актов, но вряд ли сотрудника уволят. А за ложный вызов охраны также может наступить гражданско-правовая ответственность, если это предусмотрено договором между охранным предприятием и супермаркетом, — объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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