Иностранцы умудрились купить еду в закрытом супермаркете Новосибирска и были пойманы охраной

Пятеро друзей пробыли в магазине около часа, пока шли разборки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В одном из супермаркетов Новосибирска произошел курьезный случай. Около полуночи в магазин на улице Державина зашли пятеро туристов из Киргизии. Хотя на двери и написано, что супермаркет работает только до 23.00, голодных посетителей это не смутило, ведь внутри горел свет. Парни спокойно открыли незапертую дверь, взяли с полок лапшу быстрого приготовления, сосиски и горошек, а потом честно проследовали на кассу самообслуживания. Оплатили покупки, а на выходе встретили грозных сотрудников ГБР:

Компания во время задержания записала из магазина видео. Парни рассказывали историю, как встретились с охраной, с нескрываемым смехом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Что это у вас в пакетах?

— Мы с друзьями были в Новосибирске проездом, а ехали вообще в Шерегеш. Один из нас очень проголодался, вот мы и решили в 12 часов ночи сходить за едой. У нас в Киргизии, кстати, магазины работают круглосуточно, поэтому нам даже в голову не могло прийти, что этот закрыт. Когда мы зашли внутрь, конечно, обратили внимание, что мы одни. С другой стороны, кассы самообслуживания ведь работали. Мы еще подумали: «Ого, какое доверие к населению!» Но оказалось как оказалось, — рассказал КП-Новосибирск Максим Карамашев, один из покупателей.

Супермаркет был сдан под охрану, но вот на ключ его закрыть забыли. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Выяснилось, что магазин был закрыт и сдан под охрану, но дверь при этом никто не запер на ключ, ее легко мог открыть любой прохожий. Сотрудники охранной службы задержали покупателей, вызвали директора магазина, а также сотрудника полиции.

Потом настало время удивляться уже не киргизам, а русским. Когда охранники и полицейские посмотрели видео с камер наблюдения, убедились, что туристы — честные ребята, рассчитались за каждый «доширак».

— В итоге мы проторчали там час. Пока всех дождались, написали объяснительную, что мы не воровали, а покупали. Только тогда нас со спокойной совестью отпустили домой. У сотрудников магазина такие глаза были, когда они пришли, а там столько народа: и наряд ГБР, и полиция, и мы! Нам-то ничего в итоге, кроме курьезного приключения, а вот работникам супермаркета, похоже, влетит, — добавляет Максим.

Супервайзер магазина отказалась комментировать ситуацию. Мы направили запрос в пресс-службу торговой сети.

Парни поступили честно и все покупки оплатили. Фото: «АСТ-54» Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Кто ответит за курьез?

— К сотруднику магазина, который забыл закрыть дверь, может быть применено дисциплинарное взыскание за нарушение обязанностей, если это предусмотрено в локальных нормативных актах. Видов дисциплинарных взысканий по статье 192 ТК РФ всего три: замечание, выговор и увольнение. Что именно будет, опять же зависит от локальных актов, но вряд ли сотрудника уволят. А за ложный вызов охраны также может наступить гражданско-правовая ответственность, если это предусмотрено договором между охранным предприятием и супермаркетом, — объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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