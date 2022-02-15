Абоненты Билайн получат скидку на первый заказ в Apteka.ru

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Сервис по поиску и заказу лекарств и иных аптечных товаров Apteka.ru предоставляет абонентам Билайн скидку на первый заказ. Для участия в акции нужно зайти в приложение Билайн, открыть раздел «Для Вас», найти промокод и применить его во время оформления заказа на сайте или в приложении Apteka.ru.

Скидка распространяется на весь ассортимент, представленный на сайте и в мобильном приложении apteka.ru. Скидку невозможно использовать с другими промокодами. Акция действует с 14 января по 31 марта 2022 года с одного номера Билайн, предложением можно воспользоваться один раз.

Также в приложении Билайн можно найти другие выгодные спецпредложения и скидки от партнеров, оформить бесплатную карту для безопасных покупок в интернете, следить за финансами, расходованием минут и интернет-трафика, подбирать удобные условия пользования сотовой связью и обращаться за помощью к оператору в случае необходимости.

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Организатор акции АО НПК «Катрен»: ИНН: 5408130693. Адрес: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, проспект Академика Сандахчиева, здание 11. Воспользоваться промокодом можно в период с 14.01.2022 по 31.03.2022. Акция действует на территории Новосибирской области. Организатор вправе в любой момент изменять условия (в том числе ценовые) и сроки проведения Акции.

Apteka.ru - сервис заказа лекарств и других товаров аптечного ассортимента. Покупка заказа производится непосредственно в одной из более чем 20 000 аптек - партнеров сервиса. Скидка 10% предоставляется по промокоду на первый заказ. Подробности акции и сроки ее проведения - на сайте и в приложении apteka.ru. Реклама. Не является публичной офертой. 18+.

Партнер Акции: ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636).