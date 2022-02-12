«Каждый день рождения — победа»: жительница Новосибирска 6 лет спасает внука, подключенного к ИВЛ

Врачи называли мальчика безнадежным, от него отказалась мать — но бабушка посвятила ему всю жизнь. Фото: предоставлены Ольгой Киселевой

Пенсионерка Ольга Киселева уже 6 лет заботится о тяжелобольном внуке. Трехмесячный Артем пережил инсульт. Мальчик чудом выжил, но оказался прикован к постели. Женщина вышла на пенсию и посвятила себя внуку: ребенок дышит с помощью ИВЛ, питается через трубочку и требует постоянного внимания. Ольга не отчаивается и мечтает научить внука дышать самостоятельно и купить ему специальную кроватку и кресло. Рассказ особенной бабушки — в материале КП-Новосибирск.

«ВСЕ ГОВОРИЛИ: «ОН НЕ ВЫЖИВЕТ»

6 лет назад Ольга Киселева стала бабушкой: дочка в 19 лет родила сына Артема. Мальчик родился не совсем здоровым — один из сосудов в голове был увеличен, но врачи не увидели угрозы жизни и через пару недель выписали из роддома к матери и отцу.

— До 3 месяцев Артем рос как все. Дочь с женихом жили у сватьи, однажды вечером ушли в кино и оставили ребенка с ней. Она потом говорила следователям, что искупала и накормила малыша, а потом его разбил ишемический инсульт. Возможно, был удар, повлияли внутриутробные инфекции, вредные привычки — или какие-то факторы в совокупности. Артем попал в реанимацию, врачи сказали, что мальчик чудом выжил. Однако инсульт сделал ребенка инвалидом на всю жизнь и приковал к кровати, к тому же мальчик ослеп. Тогда дочке предложили отказаться от ребенка, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Киселева.

Мальчик нуждается в постоянном внимании и женщина практически не выходит из дома. Фото: Предоставлены Ольгой Киселевой

Молодая мама не выдержала давления и в слезах приехала к своей матери. Оставила мальчика у нее, вышла за дверь и не вернулась. Через месяц позвонила и извинилась, но призналась, что не в силах заботиться о сыне. Тогда Ольга решила взвалить тяжелое бремя на себя. Жизнь женщины почти замкнулась в четырех стенах.

— Я работала на заводе «Искитимцемент», но пришлось уйти, чтобы сидеть с внуком. Коллеги поддержали как могли и собрали средства, мы с моей мамой продали квартиру в Искитиме и переехали в Новосибирск, на улицу Палласа. Я оформила опеку над Артемом и стала бороться за его здоровье. Училась у других особенных мам массажу, готовила мясные и овощные пюре. Баюкала на руках, читала сказки и включала мультики — и это сработало. 5 лет каждодневной заботы и любви помогли внуку научиться распознавать звуки, проявлять эмоции, есть хотя бы с ложки. Артем даже стал видеть одним глазом! Это просто чудо! Но расслабляться нельзя… 3 года назад пришлось ставить трубку для кормления — гастростому. А в прошлом году снова была критическая ситуация, — продолжает Ольга Киселева.

ПЕСНИ Pink Floyd И СОВЕТСКИЕ МУЛЬТИКИ

В 2021 году скончалась мама Ольги — прабабушка Артема. С тех пор сама Ольга практически заперта в квартире. В прошлом же году у мальчика случился эпилептический приступ, остановилось сердце, и он опять оказался в реанимации. Бабушка с внуком пролежали в больницах 8 месяцев, мальчик пережил две клинические смерти.

— Артем снова стал дышать с помощью ИВЛ, в больнице ему поставили трахеостому. Нас взял под опеку благотворительный фонд «Защити Жизнь», а я снова оказалась в четырех стенах. К тому же вместе с мамой не стало и финансовой поддержки, и мы живем на две пенсии — по инвалидности и мою. Раньше были планы сделать операцию — поставить шунт в голове и уменьшить гидроцефалию головного мозга ребенка. А теперь шанс на выживание при вмешательстве стал 50/50, — говорит бабушка.

Родная мама почти не навещает сына, Ольгу поддерживают мамы особенных детей. Фото: Предоставлено Ольгой Киселевой

Каждый день Ольги стал настоящим испытанием. Подъем в 6 часов утра, прием лекарств, обработка трахеостомы, в 7 часов — завтрак. Потом — купание, мультики, песни и массаж. Так поэтапно расписан весь день, до отбоя. Но Ольга сохраняет присутствие духа, она нежно заботится о внуке. После инсульта у мальчика оказалась зажата половина тела, но благодаря заботливым рукам бабушки мышцы стали постепенно расслабляться. Маленький Артем особенно любит советские мультфильмы, классическую музыку — Баха и Моцарта, а также рок — Pink Floyd и Roxette. А еще у бабушки с внуком в расписании дня обязательно есть песни, объятия и поцелуи, такие необходимые для развития через эмоции.

Но Ольге даже в магазин сходить некогда — мальчик так и норовит нечаянно сорвать трубочку для дыхания или для кормления.

Между тем мама Артема и другая бабушка появляются все реже — всего несколько раз в год. Ольга признается, что не отчаялась благодаря чату мам особенных детей, где нашла море поддержки и уважения. Некоторые врачи до сих пор прямо говорят женщине, что ситуация безнадежная, но Ольга не хочет верить в это. Каждый день рождения Артема становится для нее настоящим праздником и победой, к тому же бабушку навещают волонтеры.

— Я раньше очень сильно переживала и стыдилась за дочь. А сейчас вижу, что очень много мам отказываются от детей даже с ДЦП, отправляют их в психоневрологический интернат. Зато оттуда их все чаще забирают папы. Что-то влияет на мужчин, и они забирают детей, заботятся о них. Больной ребенок — это тяжело, но я перестала испытывать жалость к себе и к другим, взамен научилась сострадать и поддерживать. Главное, чтобы здоровых не бросали, — рассуждает Ольга Киселева.

Женщина заметила, что очень редко чего-то просила. А недавно поняла, что могло бы хоть сколько-то облегчить ей жизнь. Благотворительный фонд «Защити Жизнь» собирает для Артема средства на гамак для купания и специальную кровать. Еще одной проблемой стали медицинские салфетки для трахеостомы по 5 тысяч рублей за упаковку. Раньше Ольга и ее мама заказывали их из Германии, но из-за роста цен и ухода прабабушки пришлось просить помощи у благотворителей.

— Жизнь с Артемом — здесь и сейчас, мы живем сегодняшним днем. Трудно планировать будущее, ведь из-за состояния внука мы можем опять внезапно попасть в реанимацию. Сейчас я мечтаю научить внука дышать без ИВЛ. Ночью он на аппарате, а днем учится дышать сам. И еще я очень хотела бы завести щенка французского бульдога, даже имя выбрала — Бри, — признается Ольга Киселева. — Что пожелать родителям с особенными детьми? Нужны духовные силы, а веру можно черпать в любви. Пока сам себя жалеть не перестанешь, будет трудно. Надо убрать все вопросы, сомнения и просто жить.

Уважаемые читатели! Вы можете поддержать Ольгу Киселеву и внука, связавшись с редакцией или перейдя на сайт фонда «Защити Жизнь» для помощи тяжелобольным детям. Мы обязательно передадим ваши контакты волонтерам.

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