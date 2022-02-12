Масленица в Новосибирске 2022: программа праздника, куда пойти

Масленичная неделя начнется с 28 февраля. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Масленица в Новосибирске 2022, как и в прошлом году, увы, пройдет без массовых городских гуляний.

— Все мероприятия из-за коронавируса отменены. Так что Масленица пройдет без сжигания в парках чучел и раздачи блинов, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Однако все равно найдутся места, где можно повеселиться и почувствовать дух весеннего праздника: самая полная программа — в нашем материале.

ПОВОДИТЬ ХОРОВОДЫ И ПОЕСТЬ БЛИНОВ

Что: Экскурсия с мастер-классом или играми «Масленица дорогая — гостьюшка годовая» (6+)

О чем: На этой экскурсии вы узнаете о том, как зародилась Масленица, какие обряды и традиции пришли к нам из древности, а также о символах праздника. Затем посетителей ждет мастер-класс по изготовлению макета чучела из природных материалов, а для тех, кому больше по душе игры на свежем воздухе, — веселые эстафеты, масленичные забавы и хороводы на уличной площадке.

Где: Исторический парк «Россия — моя история» (ул. В. Старощука, 24)

Когда: с 2 по 6 марта, с 10.00 до 18.00

Цена: 100 руб./чел.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ В УСАДЬБЕ

Что: Экскурсия «Масленица идет, блин да мед несет!» (6+)

О чем: Развлекательная программа с русскими народными играми: перетягивание каната, бой мешками, катание на лопатах и многое другое. Апогей гуляний — танцы «деревня на деревню». А еще каждый ребенок обязательно посидит на русской печке, напьется чаю и наестся вкусных блинчиков.

Где: Дом русских традиций (пос. Садовый, ул. Майская, 14)

Когда: 6 марта, продолжительность экскурсии — 1,5 часа (без учета поездки)

Цена: 850 руб./чел.

В ГОСТИ К СТРАУСАМ

Что: Масленица на страусиной ферме (для школьников и групп от 25 человек) (6+)

О чем: Нарядный ведущий встретит детей на ферме. Все вместе ребята поводят хоровод, станцуют зажигательные танцы, поучаствуют в эстафетах и народных забавах, а также споют частушки, попьют чай у дровяной печки и, конечно, познакомятся с обитателями фермы и покормят их. В конце программы — проводы зимы, сжигание чучела и чаепитие с блинами!

Где: Страусиная ферма (Колыванское шоссе, 51-й километр)

Когда: 6 марта, длительность экскурсии — 5 часов, включая поездку

Цена: 1600 руб./чел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber