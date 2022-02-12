Какой будет весна в Новосибирске 2022: синоптики дали прогноз

В мае потеплеет до +25. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима в Новосибирске в этом году оказалась теплее, чем раньше: температурный минимум достигал -35, и то лишь ночью. Да и погода удивила внезапным дождем в середине января. И сибиряки удивляются: какой будет весна в Новосибирске 2022? Корреспонденты КП-Новосибирск изучили прогноз синоптиков.

Итак, «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно прохладный март, при этом пасмурный и снежный. В начале месяца температура будет опускаться до -9, к третьей декаде столицу Сибири ждет потепление до 0, а с 22 марта снегопады сменятся дождями.

А сервис «Ну и погода» обещает совсем другой март: около половины дней в месяце, по прогнозу сервиса, будет светить солнце. Температура при этом останется в районе -6… -2 и станет плюсовой 14-го числа, достигнув +8.

Второй весенний месяц, согласно данным «Яндекс.Погоды», тоже особо не порадует теплом, в основном будет пасмурно и дождливо. Сервис обещает, что днем будет от +2 до +15.

А вот прогноз «Ну и погоды» говорит, наоборот, о похолодании. До середины месяца температура будет колебаться от -2 до +3, при этом почти ежедневно будет идти снег и дождь. Лишь во второй половине потеплеет до +15… +18.

Последний месяц весны будет самым теплым, но по-прежнему контрастным: тепло будет сменяться резким похолоданием, что в Сибири не редкость.

World-Weather прогнозирует, что начнется май с температуры +2 и мокрого снега. До начала второй декады месяц будет дождливым, а к концу — солнечным. Уже к 11 — 12 мая температура повысится до +19… +21, а к 20-м числам — до +25.

«Яндекс.Погода» обещает более стабильную температуру с чередой солнечных дней, около +13… +18.

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