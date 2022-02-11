Двое новосибирцев заплатили за пересадку волос 300 тысяч рублей, но остались лысыми

Голова заживала больше месяца. Фото: предоставлено Алексеем

В Новосибирске мужчины пожаловались на клинику по пересадке волос. Доктор обещал им пышную шевелюру, а в итоге они получили окровавленные затылки и проплешины. Пациенты планируют жаловаться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Две невыдуманные истории — в материале КП-Новосибирск.

«ЗАЖИВЕТ ЗА 7-10 ДНЕЙ»

Алексею Ш. 39 лет, он риелтор. Пару лет назад начал с недовольством поглядывать в зеркало на прическу. Работа связана с общением с людьми, вот и решил заняться внешним видом — сделать пересадку волос с затылка на макушку.

— Клинику нашел в интернете, прочитал положительные отзывы и записался. Я в этом не разбираюсь, поэтому доверился специалистам. Скинул фотографии своей головы. Они посмотрели и по снимку определили, что для пересадки требуется 3 тысячи графтов, — рассказал КП-Новосибирск Алексей, пострадавший.

Здесь надо пояснить, что графт — это элемент волосяной ткани с находящимися в ней волосяными луковицами. Обычно материал для пересадки берут с теменной или боковой части головы, через некоторое время на участках-донорах появляются новые волосы. При хорошем раскладе результат виден уже через 9 — 12 месяцев. Стоимость услуги зависит от количества пересаженного материала.

Голова кровила. Фото: предоставлено Алексеем

— Мне сказали, что операция проходит в один этап. Пообещали, что голова будет плотно засажена волосами. Никакой предварительной консультации не было. Попросили только сдать анализы, что я ничем не болею, — объясняет мужчина. — За процедуру я отдал 170 тысяч рублей.

Операцию провели, и Алексей отправился домой. Врачи обещали, что все заживет за 7 — 10 дней. Но указанное время прошло, а затылок продолжал сильно кровоточить и не заживал.

— Я попросил жену сфотографировать затылок и сел считать, сколько же всего мне пересадили графтов. Удалось насчитать всего лишь 500 (на фото их видно, они в виде точек. — Ред.) вместо обещанных 3 тысяч. Я позвонил в клинику и спросил, в чем дело. Мне сначала говорили, что пересадили 1,5 тысячи графтов, потом доктор упомянул про какой-то европеоидный тип волос, мол, поэтому все плохо, — продолжает сибиряк.

Со времени пересадки волос прошло 2 месяца. Как утверждает мужчина, его голова до сих пор в шишках, а волосы будто и вовсе не пересаживали.

Мужчине посадили меньше графтов, чем обещали. Фото: предоставлено Алексеем

— Я начал наводить справки про этого доктора и выяснил, что его из многих клиник уволили из-за жалоб, вот он и открыл свою, — добавляет новосибирец.

Алексей планирует написать жалобу на клинику в Роспотребнадзор, а позже пойдет в суд, чтобы ему вернули деньги.

ВЕРНИТЕ РАЗНИЦУ!

Вторая история похожа. У 34-летнего Андрея М. облысение началось еще в 22 года. Это так называемая андрогенная алопеция. С возрастом проблема стала заметнее, и сибиряк решил попробовать процедуру по пересадке волос.

— Клинику нашел в интернете. Я тогда был на вахте в другом городе, и консультация проводилась по телефону. Я им скинул фотографию, и мне сказали, что для пересадки потребуется 3 — 4 тысячи графтов. Изначально сумму называли 240 тысяч, а потом сделали скидку, и я отдал за операцию 216 тысяч рублей. В январе у них какая-то акция была, — поделился с КП-Новосибирск Андрей, второй пострадавший.

Фото Андрея до операции. Фото: предоставлено Андреем М.

Операция прошла в конце января. По словам мужчины, ему назначили только сдачу анализов и все. Никакого осмотра до операции не было.

— Меня смутило, что тапочки у врача были в каплях крови. Я подумал, что он просто не успел сменить после предыдущего пациента, и не стал возмущаться, — вспоминает новосибирец.

После операции у Андрея сильно болела голова. Он думал, что это временно и все быстро заживет. Однако раны сильно кровоточили и беспокоили сибиряка.

Мужчине пересадили всего около 1,5 тысячи графтов. Фото: предоставлено Андреем М.

— Я решил посчитать, сколько же мне всего пересадили волос. Жена сфотографировала затылок, и я сел смотреть. Работа была кропотливая, но мне удалось насчитать только около 1,5 тысячи графтов. А денег я отдал как за 3 тысячи, — возмущается мужчина.

Андрей решил вернуть часть денег и составил претензию к клинике. Однако мужчину стали кормить «завтраками» и ничего не вернули.

— Я пока не могу ничего сказать про результат, потому что времени прошло мало. Однако разницу хочу вернуть и планирую обращаться в суд, — утверждает мужчина.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в клинику, нам пообещали перезвонить.

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