Новосибирцы спасли щенка в Дагестане и забрали в Сибирь — ролик о нем собрал миллион просмотров

Пес Чуду стал четвероногой Золушкой, с помойки попав в звезды Инстаграма. Фото: Предоставлено героями публикации

Новосибирские туристы Антон и Анна поехали летом в Дагестан посмотреть на горы. Остановились размяться в поле возле трассы, там и подобрали погибающего щенка. Малыша забрали в Новосибирск, выходили и сделали звездой социальных сетей. Ролик о маленьком Чуду набрал 100 тысяч лайков. Дворняжка стала талисманом семьи, теперь пара берет его в каждое путешествие.

ЧУДУ ЖДАЛО ЧУДО

Новосибирцы Анна и Антон очень любят животных. В их семье уже давно живут две собаки — вельшкорги Тима и двортерьер Жуля. Уже 7 лет они ездят в путешествия все вместе. В прошлом году случилось прибавление.

Путешествовали в Дагестане, ехали по безлюдной трассе и остановились, чтобы размяться. Так и уехали бы молодые люди дальше, если бы не услышали жалобный писк. Пройдя пару метров, среди брошенных пакетов Аня увидела белого худого щенка. После этого о прогулках по горам пара забыла. Они решили: надо спасать малыша.

— Щенок был едва живой. У нас с собой был только хлеб, мы покормили его и забрали с собой. Пока искали приюты в Дербенте, осмотрели его. Казалось, будто его выкинули совсем недавно — у него были чистые уши, он ластился. К вечеру добрались до города, но все зоомагазины и клиники были закрыты. Пришлось отмывать его от блох самостоятельно народными средствами — яблочным уксусом и мылом, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Антон и Анна путешествуют с собаками и всем советуют. Фото: Предоставлено героями публикации

Утром щенка отвезли к ветеринару, и оказалось, что песик почти здоров, только сильно истощен и потерял много крови. Щеночку вылечили глаз, сделали прививки, дали препараты от паразитов. Врачи сказали новосибирцам, что те спасли песику жизнь: еще одна ночь — и он умер бы от истощения. Было решено везти беднягу в Сибирь.

— Когда мы нашли Чуду, выложили видео об этом в сторис. Буквально за сутки нам захотели помочь десятки людей. Они скинули деньги на билет собаке до Новосибирска, на ветеринарную помощь. Это превратилось в какой-то мини-сериал, люди воспринимали это как личную историю. Чуду стал любимцем подписчиков наших соцсетей, — продолжает Анна.

СОБАКА ВМЕСТО ВАЛЕНТИНКИ

Так маленькое чудо превратилось в большую популярность. Супруги уже поняли: они не расстанутся с найденышем.

— Когда берешь собаку с улицы, это большая ответственность, и часто нужна помощь зоопсихолога. Например, Жулю я подобрала в полгода, и она не была социализирована в раннем возрасте, процесс социализации происходит до сих пор. С Чуду было проще: он был маленький, и было легче его адаптировать. Поэтому мы берем щенка везде: на прогулки по городу, в людные места, в гости, часто знакомим с разными собаками. Перед путешествием в Турцию с Чуду мы воспользовались услугами зоопсихолога, чтобы приучить собаку к перелету в переноске. Нам дали полезные рекомендации, они очень помогли, — говорит Анна.

На днях ребята выложили историю Чуду в инстаграм, рассказав, как он из истощенного щенка превратился в красивого пса. Видео посмотрело больше миллиона человек, многих поразила эта история.

Без домашних животных семейно счастье было бы неполным. Фото: Предоставлено героями публикации

Теперь семья планирует путешествовать по миру с Чуду, а в поездки по России брать еще Тиму и Жулю. Их нисколько не смущает такая перспектива. В мире к туристам «на поводках» относятся положительно. Где-то даже в рестораны пускают.

— Вообще, собаки очень здорово расширяют кругозор. Благодаря собакам у вас появляется много знакомых. А дома после работы — это лучший антистресс, когда тебя встречают твои любимые животные, — добавляет Анна. — А в День всех влюбленных собака — как валентинка, отличный повод завести щенка!

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