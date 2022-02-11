Бывшего мужа сибирячки, погибшей в ДТП с участием Собчак, возмутили слова ведущей об опеке над его дочкой

Бывший муж Екатерины воспитывает их дочь. Фото: соцсети.

Открытие фотостудии Оксаны Садовник, пострадавшей в ДТП с Ксенией Собчак, стало неприятным «сюрпризом» для семьи Екатерины Тарасовой, погибшей в той же аварии. И дело не в том, что ведущая оплатила все расходы на оборудование помещения - работы обошлись в 1,15 миллиона рублей. Близких Екатерины Тарасовой задели слова Собчак об опеке над ее дочкой:

- Я хотела помочь людям, вместе с которыми стала жертвой ситуации. Мы с ним встретились, вроде нормально поговорили, он от всего отказался. А потом вдруг стал требовать с нас какие-то деньги, причём, деньги совершенно космические. А ведь я сама такая же жертва, и мы не в той ситуации, чтобы с меня что-то требовать. Это странно. Я ведь по доброй воле хотела помочь. Но как только решится, кто будет опекуном ребёнка - бывший муж или бабушка - мы снова выйдем с переговорами, - заявила ведущая.

Бывший муж Екатерины Тарасовой, когда прочитал об этом в материалах с открытии фотостудии, молчать не стал.

- Я сразу же написал в соцсетях Ксении Собчак, чтобы она официально опровергла свои слова. Наша с Катей дочка находится со мной, я вожу ее на кружки, она живет жизнью обычного ребенка. Никто ее отнимать не собирается и не претендует на опеку над ней, - подчеркнул Антон Тарасов, бывший муж погибшей сибирячки. – О чем Ксения Собчак собирается договариваться? Никакая ее помощь нам не нужна. Эти слова я расцениваю как давление на меня, потому что моя позиция ей неудобна.

Брат погибшей Екатерины Тарасовой, как и ее бывший супруг, слова Ксении Собчак тоже не понял.

- Моя племянница живет со своим папой, и я бывал у них в гостях, как и бабушка девочки (мама погибшей Екатерины – прим.авт.). У нас хорошие отношения, никто не собирается забирать дочку у Антона, - заявил КП-Новосибирск Максим, брат погибшей Екатерины Тарасовой.

Напомним, 9 октября 2021 года на автодороге «Адлер-Альпика Сервис» 40-летний водитель «Майбаха», в котором находилась ведущая, выехал на встречку, врезался в «Фольксваген». Екатерина Тарасова, которая ехала в «Фольксвагене», погибла на месте ДТП, а водителя машины Собчак взяли под домашний арест. А дочку Екатерины до сих пор не признали потерпевшей по делу об аварии.

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