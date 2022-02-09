«Всю жизнь буду киборгом»: новосибирец судится с велопрокатом из-за отказавших тормозов

Велосипедист не смог затормозить перед толпой на велодорожке и упал. Фото: Предоставлено героем публикации

Новосибирец Дмитрий Шеломенцев решил покататься на велосипеде в парке, а в итоге оказался в больнице с металлическими пластинами в руке. Велосипед был взят напрокат в Заельцовском парке. Парень поехал по трассе и на пригорке не смог затормозить. Говорит, отказали тормоза. Получил тяжелый перелом костей предплечья. Рука до сих пор не восстановилась, о спорте пришлось забыть. Однако представители велопроката возражают: они проверяли велосипед, и, по их мнению, все было исправно. Парень подал в суд, затребовав 40 тысяч рублей за лечение и миллион в качестве компенсации морального вреда.

«УВИДЕЛ ТОЛПУ — НАЖАЛ НА ТОРМОЗ»

Новосибирский блогер Дмитрий Шеломенцев с детства занимался спортом, был футбольным фанатом и ходил на бокс. Летом 2020 года, когда сняли коронавирусные ограничения, Дмитрий отправился в Заельцовский парк. Взял напрокат велосипед в СК «Локомотив» и поехал кататься.

— Я даже первый круг целиком не проехал. Спускался с горы и увидел толпу людей, потянул ручку тормоза, но она оказалась неисправна. Мне пришлось падать на скорости свыше 30 км/ч, я свалился на руку и сломал ее, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Шеломенцев.

Скорая забрала велосипедиста в больницу, врачи обнаружили перелом локтя и лучевой кости левой руки со смещением. Почти две недели сибиряк провел в больнице.

— Лечение было долгим и трудным, до сих пор полностью не восстановился — кисть до конца не сгибается. Мне придется всю жизнь быть киборгом — носить металлические пластины, которые сдерживают обе кости левого предплечья. Четыре месяца я провел на больничном, сильно набрал вес — не мог заниматься спортом. Сейчас я уже посещаю спортзал, но все равно с некоторыми ограничениями, — продолжает Дмитрий Шеломенцев.

Мужчина обратился с претензией в пункт проката СК «Локомотив», там признать неисправность велосипеда отказались. Тогда велосипедист подал в суд. В исковом заявлении указаны две суммы: компенсация ущерба — 40 тысяч, морального вреда — миллион. Иск поддержала прокуратура Заельцовского района.

В предплечье спортсмену вставили пластины. Фото: Предоставлено героем публикации

«ВЕЛОСИПЕДЫ ПРОВЕРЯЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Руководство спорткомплекса утверждает, что перед началом летнего сезона все прокатные велосипеды проходят техническое обслуживание. Специалисты ежедневно проверяют техническое состояние велосипедов, у сотрудников богатый опыт работы — по 15 и 20 лет.

— Велосипед, выданный Дмитрию Шеломенцеву, также был проверен в установленном порядке. Суд назначил независимую экспертизу, и она показала, что езда на спортивном велосипеде по участку велодорожки от пункта проката до места столкновения без применения тормозов невозможна. Значит, в тот день истец не раз применял торможение и тормозная система была исправна, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в ведении которой находится СК «Локомотив».

В компании отметили, что истец обратился в суд только через полгода после получения травмы и не предъявил ОАО «РЖД» каких-либо доказательств.

В любом случае, на чьей стороне правда, решит суд.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Прокатчик должен заплатить»

Новосибирские юристы уверены — владелец спортивного велосипеда несет ответственность, так как это — средство передвижения повышенной опасности.

— Суд будет изучать — как проверяли исправность сдаваемого в аренду имущества-велосипеда, а также был ли арендатор ознакомлен с правилами эксплуатации имущества. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие не обеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 Закона о защите прав потребителей. По смыслу данного закона арендодатель должен доказать, что тормоза были исправны, сообщила новосибирский юрист Марина Пьянкова.

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