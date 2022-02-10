Новосибирец хотел высудить с сына-инвалида алименты на старость, но стал должником сам

Василий - инвалид с детства. Фото: предоставлено Василием

36-летний новосибирец никогда не знал своего отца. Но несколько лет назад тот объявился. Сын получил известие: папа-пенсионер подал на него в суд — захотел получать от сына-инвалида алименты. Сын сумел повернуть дело в свою сторону: оказалось, за папашей с молодости числится долг — 374 тысячи рублей неуплаченных алиментов. Суд встал на сторону сына. Но проснется ли совесть родителя?

ШКОЛЬНЫЕ ТРАВМЫ

История Василия Феськова очень печальная и несправедливая. Он стал инвалидом в начальной школе. Его сильно избили старшеклассники. Заломили ему руки и несколько раз сильно ударили головой об стенку.

— Меня осмотрели врачи и обнаружили сильную черепно-мозговую травму. Уже после этого мне дали вторую группу инвалидности и поставили диагноз «цереброваскулярная недостаточность», — рассказал КП-Новосибирск Василий, инвалид. — Моих обидчиков так и не наказали…

Справка об инвалидности. Фото: предоставлено Василием

Васю перевели на домашнее обучение. Он окончил 9 классов, а дальше учиться не стал. Василию оформили пенсию в размере 8 тысяч рублей. Мать тянула мальчика одна. Отец оставил семью, когда ребенку было 2 месяца, и больше в жизни семьи не появлялся.

— Он тогда пришел домой пьяный и замахнулся на маму. Ударил ее сильно, и она подала на развод, — пересказывает слова матери сибиряк.

Василий живет с мамой и не работает — из-за инвалидности никуда не берут.

ПАПА ПРОСИТ ДЕНЕГ

Сергей, отец Василия, вспомнил о семье в 2011 году, именно тогда он подал в суд — захотел получать алименты от сына, так как не мог больше работать. Подобные разбирательства случаются нечасто, но возможность родителей получать от детей деньги на содержание отмечена в Семейном кодексе — статья 87 «Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей». Сейчас Сергею 64 года.

Василий с таким положением дел не согласился. Не очень это справедливо — оплачивать жизнь человеку, который по сути дела тебе чужой.

Отец должен выплачивать по 4 тысячи рублей. Фото: предоставлено Василием

— Я подал встречный иск, чтобы отец выплачивал мне деньги. Ведь, когда я был маленький, мама денег от папы не видела. Суд встал на мою сторону. В 2011 году было принято решение, что он ежемесячно должен выплачивать по 4 тысячи рублей. Только до сегодняшнего дня я от него ни копейки не получил, — говорит Василий.

Парень искал разные варианты, как все-таки заставить отца выплачивать алименты. Пытался взыскать их через суд еще раз. Нанимал юриста, но лишь зря потратил деньги, нарвавшись на недобросовестных специалистов.

Сейчас Василий хочет снова попробовать подать в суд на отца, но поменять стратегию. Он планирует отказаться от алиментов и попросить у папы прописку в квартире.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Руслану Пагаеву. Он объяснил, возможно ли взыскать с алиментщика деньги:

— Здесь речь идет о том, что мужчина будет выплачивать алименты на нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка. Это не задолженность, которая была сформирована до несовершеннолетия ребенка. Можно вытрясти деньги с отца, если арестовать его счета, объявить розыск имущества. Сын может простить ему часть долга, если тот пойдет на сделку и пропишет его в своей квартире.

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