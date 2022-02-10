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10 февраля 2022 7:50

Приходили три раза: новосибирские оконщики обслужили пенсионерку на 116 тысяч рублей

Компания, от имени которой орудовали «специалисты», давно ликвидирована
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Работники выставили счет на 116 тысяч рублей.

Работники выставили счет на 116 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из рабочего поселка Краснообск рядом с Новосибирском попалась на крючок мошенников. Они приходили к ней чинить пластиковые окна, за что взяли 116 тысяч рублей. По какой схеме работала бригада, женщина рассказала КП-Новосибирск.

80-летняя Валентина Котельникова установила в квартире пластиковые окна еще в 2002 году. Не так давно на телефон пенсионерки начали регулярно поступать звонки. Якобы сотрудники той самой компании спрашивали, в каком состоянии находятся стеклопакеты, замки. В начале декабря прошлого года на домашний телефон пенсионерке снова позвонили специалисты и сказали, что им нужно приехать и посмотреть, как держится их работа. Пожилая женщина не почувствовала подвоха, документы не спросила.

— Они приехали ко мне, и я их пустила. Они осмотрели балконную дверь, окно и указали на ржавчину на стеклопакете. Сказали, что он пришел в негодность и его надо заменить. Изначально назвали сумму 7 тысяч рублей. Что-то там отрегулировали, смазали. Я им заплатила, и они уехали, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Котельникова, пострадавшая.

Они составили договор. Фото: предоставлено Ильей

Они составили договор. Фото: предоставлено Ильей

Через пару дней ремонтники снова приехали на осмотр и заявили, что требуется заменить балконный стеклопакет. Сумму выставили уже намного больше — 30 тысяч рублей.

— Я почему-то поверила. Они поменяли стеклопакет, старый увезли. Я им снова заплатила. После чего они мне сказали, что нужно заменить еще один стеклопакет, а стоить это будет 70 тысяч рублей, — вспоминает женщина. — Я в виде предоплаты деньги и отдала.

Сотрудники фирмы заключили с пенсионеркой договор. В бумажках они расписали все как положено: нужно будет провести «замену фурнитуры в круг, замену стеклопакета, исправление деформации профиля, сложную регулировку, смазку всех элементов фурнитуры». А на другом листе насчитали работ на 116 тысяч рублей за три дня.

— Это было вместе с теми деньгами, которые я уже отдала. Рассказала сыну обо всем, а он меня отчитал. Сказал, что нужно было сразу ему позвонить. Те деньги я на новый памятник мужу откладывала. Скоро будет год, как он умер. Думала, новый ему установим, — в слезах говорит Валентина Дмитриевна.

Ценник за работы. Фото: предоставлено Ильей

Ценник за работы. Фото: предоставлено Ильей

Сын Валентины Котельниковой начал разбираться, что за фирма обманула его маму. Начал пробивать название компании, указанной в договоре, но ничего не нашел.

— Одна фирма вообще не зарегистрирована, а второе ИП ликвидировано год назад. Это самые настоящие мошенники! — поделился своим мнением с КП-Новосибирск Илья, сын Валентины. — Да, работы они выполнили, но ценник дико завышен. И как их по-другому назвать, если организаций нет «в живых»?

Мужчина написал заявление в полицию. Он надеется, что обманщиков смогут найти и вывести на чистую воду.

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