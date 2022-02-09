Политтехнолог Минченко сравнил орангутана Бату с российской уборщицей, выигравшей выборы

Орангутан Бату попал в главный политический скандал года. Фото: Владимир ГАБОВ.

Политическая карьера орангутана Бату оборвалась, не успев начаться. Питомец новосибирского зоопарка участвовал в голосовании за талисман Новогодней столицы России, опережал конкурентов. Амурский тигр, манул, снежный барс и белая медведица уступали харизматичному примату, но…

Сославшись на нездоровый ажиотаж вокруг выборов и просьбу зверинца, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова аннулировала голосование. И сказала, что животные зоопарка больше в таком не поучаствуют.

О незадавшейся карьере Бату и о ходе самых скандальных выборов современной России мы решили поговорить с экспертом. На вопросы КП-Новосибирск отвечает политолог и политтехнолог Евгений Минченко.

А вы знали, что в зоопарке есть памятник Бату? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Евгений Николаевич, как оцениваете всю эту историю с Бату?

- Пункт первый. Все эти народные голосования – это такая история непредсказуемая. И если уж ты затеваешь это, то надо думать, как будешь контролировать. Я в целом считаю, что сама по себе технология, когда нет верификации голосующего, и есть риск накрутки, ни к чему хорошему не ведет.

Приведу пример. Я вхожу в жюри двух конкурсов – Гамбургский счет, это политическая премия Российской ассоциации по связям с общественностью, и недавно мы сделали премию для молодых политтехнологов имени нашего покойного коллеги Юрия Воротникова. Кстати, и там, и там у нас были победители из Новосибирска. И мы делаем народное голосование в «Телеграме». Важный момент: мы делаем народное голосование, но сразу говорим, что никакого влияния на принимаемое решение оно не имеет, что решение принимает жюри, а это – просто инструмент для привлечения внимания. И то бывают накрутки, боты и так далее, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Минченко. - А когда вы говорите: «мы все отдаем на откуп народному голосованию», то становитесь заложником возможных манипуляций. Зачем это делать? Сама по себе технология была неправильной. Второе. На мой взгляд, победа орангутана – это демонстрация того, что называется - антиистеблишментный тренд. Это показатель высокого недовольства населения местной властью.

- А как голосование говорит о недовольстве?

- Результат был явно не тот, который хотели получить организаторы, и не тот результат, которого, грубо говорят, хотели представители власти. А люди взяли, и выбрали самый неформатный.

- И как стоило реагировать?

- Если взяли вы линию – держите ее. Сделали глупость? Доведите уже до конца! Я считаю, правильным решением было сделать так, как люди проголосовали. Люди проголосовали? Значит орангутан - наш символ. И это было бы хорошо: в на самом деле незначимом вопросе пошли навстречу людям. И прикалываться над тем, что в сибирском городе символом является орангутан, можно сколько угодно. Это можно было сделать международной новостью, можно было раскручивать это, делать сувенирку, выстроить красивую мифологию. Поэтому я могу сказать, что организаторы голосования характеризуются двумя качествами… Сейчас, помягче выражусь… Грубо говоря, нехватка оценки рисков и отсутствие воображения. Я думаю, два недостатка. А на самом деле с точки зрения пиара, из этой ситуации можно было сделать просто конфетку.

Жена Бату - очаровательная Мишель - запила, когда любимого сбросили с избирательной гонки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Как думаете, Бату включили в голосование по приколу? Как фиктивного кандидата?

- Так и хорошо! У нас столько этих фиктивных кандидатов выигрывает. Уборщица, которая становится главной поселения, например (В Костромской области Марина Угдодская набрала на выборах 61% голосов и возглавила администрацию, в здании которой раньше была уборщицей – примечание редакции). Мировую практику посмотрите: комик Гнарр - в Исландии (четыре года был мэром Рейкьявика – примечание редакции), Беппе Грилло - в Италии (шоумэн основал партию, которая получила мощную поддержку населения – примечание редакции), Зеленский - в Украине. Ну, думать же надо! Ну, раз этот тренд есть – оседлайте его, используйте, и ничего страшного в этом. Сначала не хватает логического мышления, а потом - воображения.

- По некоторым СМИ прошла версия, якобы, в ситуацию вмешался Кремль - рекомендовал властям не допустить к победе орангутана. Особенно эта версия прижилась у зарубежных СМИ.

- Ну, так и представляю, как Путин лично звонил и говорил: «Ни в коем случае! Вы что, Бату – это страшно! Травников, останови! Сейчас же! Локоть! Быстро вместе собрались, и не пустите орангутана». Что-то сомневаюсь.

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