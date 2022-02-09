Остался без зубов и денег: новосибирец обвинил стоматологическую клинику в обмане на 800 тысяч

Мужчине сняли коронки и импланты. Фото: предоставлено Михаилом

Новосибирский предприниматель обвинил стоматологическую клинику в некачественной работе. Мужчина хотел обновить зубы и поставить безметалловые коронки из-за того, что у него был обнаружен гальванизм (металл провоцирует жжение и дискомфорт во рту. — Ред.).

— Договорились с клиникой на цирконий, он не вызывает таких последствий, но мне, не предупредив, воткнули титан! Теперь все зубы на выброс, а это 800 тысяч рублей! — негодует новосибирец. В подробностях конфликта разбиралась КП-Новосибирск.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Предприниматель Михаил К. в 42 года решил серьезно заняться зубами. Говорит, время пришло: где-то затянул с лечением, где-то генетика подкачала. В общем, нужно было кардинальное преображение. Обратился в клинику, в которой лечился и раньше, врачам доверял.

— Я всегда лечился в этой стоматологии, поэтому никаких сомнений у меня не было. Мне установили коронки из никеля, а организм их отверг. Начался так называемый гальванизм. Это такое явление, когда металл дает особую реакцию во рту. Появились жжение, горечь… Жить с этим невозможно. Я пришел со своей проблемой к врачу и все объяснил, — рассказал КП-Новосибирск Михаил К., пострадавший.

Пациенту предложили поменять коронки на другие — из циркония. Материал подороже, поэтому требовалась доплата. Михаил расстроился, ведь из-за гальванизма подпортились и другие зубы, и решил сменить врачей. Так началась эпопея со второй клиникой. Там, по словам новосибирца, ему пообещали сразу: будет цирконий.

«ПОДМАХНУЛ НЕ ГЛЯДЯ»

Замены требовали 28 зубов, 8 из них должны были встать на импланты, или, проще говоря, на шурупы. Остальные врач решил поставить на родные корни.

Для тех, кто плохо разбирается в протезировании зубов, объясним. Вставной зуб может быть на импланте, а может быть на своем корешке. В общем, конструкция трехсоставная: сама коронка — это белый зуб, то, что мы видим, имплант — это шуруп в десне, а соединяет их небольшая перемычка — абатмент.

По внешнему виду Михаил понял, что это титан. Фото: предоставлено Михаилом

— Сам имплант сделан из титана, но, как мне объяснили, он находится внутри десны и со слизистой не контактирует, поэтому отторжения быть не должно. Да и не делают вроде импланты из других материалов, — говорит Михаил. — В итоге часть этих шурупов мне поставили нормально, а часть из них — криво. Но это еще полбеды. Сами коронки, которые должны были быть из циркония, тоже сделали из титана!

Новосибирец считает, что его обманули. Он помнит, как с врачом сразу договорился: нужны коронки и абатменты из циркония. А поставили ему, как он уверен, титановые изделия.

— Для того чтобы оплатить лечение, мне пришлось взять кредит 500 тысяч рублей. Кроме того, я тогда квартиру продавал, и часть суммы взял оттуда. В итоге за все зубы заплатил врачу 800 тысяч рублей, — уточняет Михаил.

Дело было сделано. Самое время улыбаться, но во рту появились неприятные ощущения. Зубы постоянно ныли и болели. Во время еды дискомфорт усиливался.

— Я начал пить таблетки. Когда приходил к врачу с жалобами, мне просто подтачивали зубы. Врач говорил, что в составе сплава есть немного титана, но это не должно вызывать последствий. Боль не проходила. Я пошел в третью клинику, где мне сняли зубы. Оказалось, что вместо циркония титан! — не может сдержать эмоций Михаил. — В новой клинике мне сказали, что воспаление дошло до корней. Предлагают швейцарские импланты, и неизвестно, приживутся они или нет. Если нет, придется мне в 42 года вставную челюсть покупать…

Новосибирец готовит обращение в суд. Он хочет вернуть деньги, потраченные впустую.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Михаил оставил в Сети отзыв на свою дорогую, но бесполезную улыбку. В подтверждение своих слов сделал фото: в руке держит вынутую коронку.

Клиника отреагировала на претензию:

— Попробуем объяснить вам еще раз. То, что вы держите в руке, — это безметалловая коронка (циркониевая) на индивидуальном абатменте. Абатмент сделан из титана, титан считается физиологически инертным. Он не вызывает иммунного ответа организма и не провоцирует патологических реакций. Об этом вы были информированы и согласились с планом лечения. Импланты были установлены правильно, есть подтверждающие это снимки до и после установки.

Михаил же говорит, что бумажки в клинике подписывал не глядя, так как весь план лечения обговаривали индивидуально.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову, и он объяснил, что грозит больнице за некачественно оказанные услуги.

— Для начала мужчина может обратиться с претензией к клинике. Если откажут в удовлетворении требований, придется обращаться в суд с исковым заявлением и на основании положений закона РФ «О защите прав потребителей» требовать возврата уплаченной суммы, компенсации морального вреда, выплаты неустойки за отказ в добровольном удовлетворении требований. В рамках судебного заседания клиника должна будет доказать, что медицинская услуга была выполнена качественно. Если это не будет доказано, то требования мужчины должны быть удовлетворены. Для определения качества услуги в суде может быть назначена экспертиза, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.

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