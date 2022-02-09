День защитника Отечества 23 февраля 2022 года в Новосибирске: программа праздника, куда пойти

23 Февраля сибирячки смогут оригинально поздравить любимого мужчину с праздником. Фото: Мария АНАНОВА

Впереди День защитника Отечества 23 февраля 2022 года в Новосибирске, и важно не только поздравить своего мужчину, но еще и провести вечер в необычной, праздничной атмосфере. У нас есть несколько идей, куда можно отправиться со своим защитником.

ПРАЗДНИК «ПО-МУЖСКИ» В КАФЕ

День защитника Отечества в ресторане «Максимилианс» (18+)

Где: ТЦ «Малинка» (ул. Дуси Ковальчук, 1/1)

Когда: 22 февраля в 19.00

О чем: Вас встретит очаровательный десант - весь вечер на сцене кавер-группа «Девушки Бонда».

Цена: от 1000 до 4000 руб.; после 19.00 плата за музыкальное оформление - 300 руб.; после 23.00 вход для девушек свободный, для мужчин - 300 руб. + депозит 700 руб. Для именинников скидка на основное меню кухни 15%.

ПОСМЕЯТЬСЯ ВМЕСТЕ НАД КОМЕДИЕЙ

Спектакль «Все о мужчинах» (18+)

Где: Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Когда: 23 февраля в 12.00

О чем: Что волнует современного мужчину? Что значит для него любовь? Что важнее - дружба или брак, семья или карьера, месть или прощение? Самые мужественные артисты «Красного факела» - Константин Телегин, Андрей Черных и Олег Майборода - приоткроют некоторые мужские тайны и покажут те стороны души, которые обычно сильная половина человечества демонстрировать не привыкла…

Цена: от 650 до 850 руб.

ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ

Концерт «Violator Techno Symphony. Depeche Mode Top Hits с Симфоническим оркестром» (6+)

Где: Дом ученых СО РАН (Морской пр-т, 23)

Когда: 23 февраля в 19.00

О чем: Если ваш защитник - поклонник группы Depeche Mode, он оценит такой подарок. Шоу Violator Techno Symphony - это музыкальное воссоздание исторического выступления группы в концертном турне под названием World Violation Tour и импровизация с игрой и интеграцией симфонического оркестра. Все хиты легендарного альбома и лучшие композиции в Bonus Part.

Цена: от 1000 до 2800 руб.

Концерт «Наши лучшие песни» (6+)

Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

Когда: 23 февраля в 18.00

О чем: Под чарующие звуки рояля ведущие солисты оперы исполнят популярные советские песни XX века, которые в свое время не покидали теле- и радиоэфиры. Песни военных лет, композиции о Родине, солдатской службе, защитниках Отечества.

Цена: от 500 до 700 руб.

ПОСТРЕЛЯТЬ В ЛАЗЕРТАГЕ

Военная программа в клубе «Атака»

Где: лазертаг «Атака» (ул. Троллейная, 37)

Когда: 23 февраля в выбранное время

О чем: захватывающее развлечение, которое придется по вкусу и первокласснику, и взрослому мужчине. В этот день им дадут почувствовать себя в роли бойца. Командная игра с лазерным тиром и метанием «гранат». Бонус: аквагрим, музей вооружения и полный банкетный стол. Количество мест ограниченно.

Цена: 800 руб./чел.

ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ

Какой день лучше подходит для того, чтобы продемонстрировать силу и выносливость? Минспорта НСО и клуб «Сибмастерс» проводят открытый чемпионат по плаванию. К соревнованиям допускаются участники не моложе 25 лет. На их выбор несколько дистанций: 50 метров брассом, баттерфляем, на спине или вольным стилем, 100 метров комплексного плавания и эстафеты 200 метров.

Где: Бассейн СГУПСа (ул. Залесского, 3/1)

Когда: 23 февраля

Время регистрации участников: с 11.00 до 11.30

Время разминки: с 11.30 до 12.00

Начало соревнований: в 12.15

Цена: 500 руб.

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