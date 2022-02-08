В Новосибирске судят экс-зампреда правительства Бурятии за растрату 67 миллионов рублей. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.

В Новосибирске Зсаельцовский районный суд начал рассматривать дело Алексея Мишенина — экс-зампреда правительства Бурятии. Его обвиняют в растрате свыше 67 миллионов рублей . Известно, что деньги, которые спустил чиновник, принадлежали АО «НАРЗ» — новосибирскому авиаремонтному заводу холдинга «Вертолеты России». Первое судебное заседание состоялось в понедельник, 7 февраля.

— В судебном заседании огласили обвинительное заключение. Также в суде состоялись прения сторон. Следствие установило, что Мишенин в содействии с иными лицами, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему деньги в сумме 67 757 467,33 рублей. Мишенин и его подельники распорядились деньгами по собственному усмотрению. Своими действиями они нанесли авиаремонтному заводу ущерб на вышеуказанную сумму. То есть совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 33 — частью 4 статьи 160 УК РФ «Организация и руководство исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда Новосибирска.

Известно, что во время судебного заседания Мишенин с предъявленными обвинениями согласился. Кроме того, по его ходатайству дело рассмотрели в особом порядке.

В суде уточнили, что гособвинитель требовал для экс-зампреда правительства Бурятии 4 года колонии общего режима. А также просил изменить ему меру пресечения — заключить под стражу после оглашения приговора.

У защиты пожелания иные. Адвокаты Мишенина просят для него 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Очередное судебное заседание состоится 24 февраля.

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