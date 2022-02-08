Вирусолог раскритиковал Лепса, выступившего в Новосибирске с температурой

Григорий Лепс выступал на концерте в Новосибирске с температурой. Фото: РЦВ «Локомотив-Арена»

Григорий Лепс приехал в столицу Сибири больным. Недомогание певец почувствовал еще накануне на гастролях в Новокузнецке. Артист написал об этом на своей странице в Инстаграме:

— Приболел немного, температура 38,2, но все же концерт состоялся. Надеемся, вам понравилось.

Несмотря на болезнь, Лепс не стал отменять выступление в Новосибирске. В зале был аншлаг.

— Зрителей перед концертом очень тщательно проверяли: температура, QR-коды — все, как положено. Запускали в зал долго, толпа стояла на улице. Мы из-за этого жесткого пропускного режима даже опаздывали на полчаса. Лепс уже начал петь, а люди все заходили и заходили, — рассказала сибирячка Наталья.

После концерта зрители стали благодарить артиста за выступление. В комментариях в официальной группе они желали ему скорейшего выздоровления и делились видео, где Лепс то кашлял, то чихал в носовой платок.

Мы решили спросить у врача, какова вероятность того, что фанаты певца быстро заболеют.

— Об этом трудно говорить, не зная, чем именно болен певец. Да и многое зависит от разных факторов, например, вирусной нагрузки. Еще нужно учитывать, какая в помещении вентиляция, насколько близко находились зрители к артисту и каково их состояние здоровья, — пояснил КП-Новосибирск Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

А вот вирусологи категоричны: не отменив концерт, Лепс поступил безответственно.

— Специально для всех граждан ВОЗ, Министерство здравоохранения РФ, Роспотребнадзор разработали правила и рекомендации по ношению масок, соблюдению социальной дистанции, вакцинации и так далее. Если бы Лепс вышел к людям и сказал: «Пожалуйста, вакцинируйтесь», — мы бы посмотрели на это как на то, что он желает своим зрителям здоровья. А то, что он вышел и начал заражать своих зрителей, — это совершено безответственный поступок. По факту он ведь болел, И неважно, ковидом или чем-то еще. В текущей эпидемиологической ситуации мы любые «сопли» рассматриваем как коронавирусную инфекцию. Да и поклонники Лепса вряд ли вакцинировались самыми первыми в нашей стране. Он, как взрослый человек, поступил просто безответственно и создал совершенно неправильный инфоповод. Поэтому люди говорят: «Смотрите, какой Лепс крутой! Вышел к поклонникам больной и без маски», — поделился своим мнением с КП-Новосибирск вирусолог Сергей Седых.

Грозит ли Лепсу и организаторам концерта какой-то штраф?

— С юридической точки зрения, думаю, данных для какой-либо ответственности нет. Ведь на данный момент нет никаких фактов заражения, — уточнил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — Мало ли почему человек может кашлять. Да и температуру ему, скорее всего, никто официально не замерял и не фиксировал.

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