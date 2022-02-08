«Виталий Иваныч, хотим с вами сыграть!»: легендарный 85-летний тренер Стаин вышел на лед

Ветеранские команды отметили юбилей Виталия Стаина (в центре) по-хоккейному, на льду. Фото: Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ

В субботу, 5 февраля, в ЛДС «Сибирь» отметили юбилей заслуженного ветерана хоккейного клуба «Сибирь» Виталия Ивановича Стаина. В свои 85 лет он выглядит отлично, а остроте его мышления и физической форме позавидуют не только сверстники, но и молодежь. О том, как поздравляли юбиляра, о современном хоккее и способах сохранить оптимизм, несмотря на возраст, - в нашем репортаже.

Виталий Иванович принимал поздравления не при галстуке, а в хоккейной форме. Фото: Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ

ЮБИЛЕЙ ПО-ХОККЕЙНОМУ

Виталий Иванович не собирается отсиживаться и принимать поздравления в костюме и при галстуке. Говорит, идея с матчем не его - ребята сами пришли к нему со словами: «Виталий Иваныч, в честь вашего юбилея хотим сыграть!»

- Я говорю: «Мне это приятно, и я выйду на лед, тоже немножко покатаюсь. Мне, конечно, даже дадут забить шайбу. Но пытаться обыграть кого-то я и не думаю», - смеется Виталий Иванович, - тут все моложе меня минимум лет на 20, все мои воспитанники, кроме Кузина, он - олимпийский чемпион, я играл с ним вместе.

На лед выходят команды белых и синих. Перед началом матча активно разминаются, нарезают круги, разогревают связки. Виталий Иванович держится на льду легко, уверенно. И в голову не придет, что ему 85!

Время поздравлений: команды выстраиваются в линии.

От искренних поздравлений и улыбок даже рядом со льдом было жарко. Фото: Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ

- Для каждого из нас ваше отношение к делу, к жизни является примером! - Заместитель генерального директора ХК «Сибирь» Эмиль Джелилов желает юбиляру здоровья и чтобы хоккей всегда оставался для него источником неиссякаемой энергии.

От имени старшего поколения большой поклон за работу Стаину передал главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов.

Прозвучали поздравления и от угледобывающей компании «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит»), которая на протяжении многих лет поддерживает развитие хоккея в Новосибирской области, являясь соучредителем ХК «Сибирь» и учредителем Сибирской хоккейной лиги (СХЛ). От «Сибантрацита» юбиляру вручили сертификат в магазин спортивных товаров.

- Для меня cегодня большая честь - поздравить Вас от Группы «Сибантрацит», от Сибирской хоккейной лиги и от хоккейного клуба «Сибирский Антрацит». Вы пример не только для своего, но и для нашего поколения, - говорит президент Сибирской хоккейной лиги, руководитель хоккейной команды «Сибирский Антрацит» Михаил Кусачев.

Юбиляру передают подарки, цветы… Кажется, еще чуть-чуть - и лед начнет плавиться от концентрации добрых слов и теплых улыбок. Матч начинается.

Президент Сибирской хоккейной лиги Михаил Кусачев вручил Виталию Стаину подарок от «Сибантрацита», соучредителя ХК «Сибирь» и генерального спонсора СХЛ. Фото: Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ

«ЭТО ПРОСТО КОСМОС!»

Пока Виталий Иванович на льду, расспрашиваю Михаила Кусачева про юбиляра. Он отзывается о нем с искренним восхищением. Говорит, из таких людей гвозди можно делать.

- Надо отдать должное, у него настолько здравый ум, что 18-летние позавидуют. Это просто космос! Каждый матч «Сибири» мы два часа вместе проводим - сидим, общаемся. Самое главное, что он сам не перестает постоянно развиваться, поэтому, я думаю, он так бодро и выглядит. Каждое утро бегает на лыжах, сам водит машину. Такому человеку хочется соответствовать, - поделился Михаил Кусачев.

Президент Сибирской хоккейной лиги (СХЛ) рассказал, что сейчас поиграть в настоящий хоккей может любой новосибирец. «Сибирский Антрацит», соучредитель ХК «Сибирь», поддерживает не только профессиональный, но и любительский хоккей, являясь генеральным спонсором СХЛ. Чтобы любой человек, если захотел, смог прийти, найти себе команду по уровню и поиграть.

- К примеру, Кубок Покрышкина - это основательный трофей, стоит порядка 500 тысяч, на нем гравируют фамилии, и он каждый год передается. Это помогает командам чувствовать, что они играют в настоящий хоккей. Благодаря «Сибантрациту» игрок любого уровня может продолжить свою профессиональную карьеру, и просто человек с улицы может вечером не дома на диване хоккей посмотреть, а прийти на тренировку и сыграть, - объяснил Михаил Кусачев.

Перед матчем юбиляра поздравила команда ХК «Сибирь». - Спасибо вам большое за вашу преданность игре! - сказал нападающий Егор Миловзоров. Фото: Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ

ИЗ ПАЦАНА - В МУЖЧИНУ

Виталий Стаин забивает шайбу и продолжает следить за матчем уже со скамейки запасных. Я подсаживаюсь к нему, интересуюсь:

- Что делать, чтобы в таком возрасте сохранить ясность ума и отличную физическую форму?

- Нужно, чтобы человек не просто жил, а к чему-то стремился. Чтобы добивался целей, нашел себя в каком-то деле и продолжал этот путь работы над собой постоянно. Для меня спорт - это моя жизнь, но так может быть в любой профессии. Когда ты чувствуешь, что нужен людям, ты еще можешь что-то дать, это и рождает стимул к самой жизни.

- А молодежь приходите заряжать?

- Мне по долгу службы это положено, я ведь советник генерального менеджера хоккейного клуба «Сибирь» по детско-спортивной школе. Мне интересно смотреть на ребят, когда они только начинают играть и проходят разные этапы. Когда видишь, как дети развиваются, это бальзам на душу. Вот сейчас меня поздравляли ребята, а я помню их, когда им было по 14 - 15 лет.

- В хоккей играют настоящие мужчины или хоккей может сделать из пацана настоящего мужчину?

- Я думаю, хоккей может сделать из пацана настоящего мужчину, но если, конечно, человек этого хочет. Потому что личность растет, только когда сама стремится к чему-то. Это важно. Если этого нет, то ничего не поможет. И конечно, очень важны в жизни учителя и понимающее руководство. Мне с этим повезло. В меня верили, меня слышали, решали те проблемы, которые я поднимал. Когда находишь взаимопонимание, помощь, это способствует решению целей и задач, которые ты перед собой ставишь. Наставники в жизни обязательно должны быть. Я сам стараюсь им быть сейчас в какой-то степени. Что удается мне, что нет - это уже другой вопрос. Но я стараюсь.

На льду шла ожесточенная борьба! Фото: Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виталий Иванович Стаин - заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер Белоруссии, двукратный чемпион Польши, четырехкратный чемпион Югославии. Играл в новосибирских командах «Динамо» (1955 - 1959), «Сибирь» (1965 - 1968), в московском «Динамо» (1960 - 1965). Четыре раза по итогам сезона попадал в списки лучших хоккеистов СССР. Четыре раза был серебряным и один раз - бронзовым призером чемпионата СССР. Тренировал команды «Сибирь», «Динамо» (Минск), «Мотор» (Барнаул), «Подгале» (Польша), «Црвена звезда» и «Воеводина» (Югославия), сборную Югославии.

В настоящее время - советник генерального менеджера хоккейного клуба «Сибирь» по детско-спортивной школе, член попечительского совета Фонда содействия развитию и поддержки хоккейного клуба «Сибирь» «Сибирский болельщик», хоккейный эксперт клуба.