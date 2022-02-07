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Общество7 февраля 2022 5:00

Как укрепить иммунитет во время пятой волны пандемии ковида

Одним из способов может стать использование особых штаммов бактерий
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
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Александр Иванович Леляк, директор НПФ «Исследовательский центр».

Александр Иванович Леляк, директор НПФ «Исследовательский центр».

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В настоящее время во всем мире людей волнует вопрос о том, как сохранить и укрепить свой иммунитет. Этому способствуют не только сезонные ОРВИ, грипп, но и пандемия коронавируса, в режиме которой мы живем уже больше двух лет. К сожалению, активному распространению ковида не мешают ни вакцинация, ни ограничения. О вопросах иммунитета, принципах работы вируса и способах укрепления здоровья в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Иванович Леляк. Самые интересные фрагменты беседы - в нашем материале.

«200 МИЛЛИОНОВ ДОЗ И ОТСУТСТВИЕ ЗАМЕЧАНИЙ»

В прошлых частях нашего расследования в поисках способов борьбы с коронавирусной инфекцией мы выяснили, что центральную роль в противодействии ковиду играет крепкий иммунитет. Разработками, призванными укреплять естественные защитные функции организма, занимается, в частности, научно-производственная фирма «Исследовательский центр». Она разрабатывает и выпускает серию препаратов «Ветом».

- Расскажите, есть ли обновленные данные по эффективности применения ваших препаратов? Насколько они сейчас востребованы?

- Наши препараты созданы на основе трудов советских ученых, которые мы смогли в наше неспокойное время сохранить, приумножить и вывести на рынки. Их цель - поддержание эволюционно нормального здоровья организма, при наличии которого он способен эффективно противодействовать любой инфекции, попавшей в него из внешней среды. За пандемийное время мы обеспечили спрос людей в нашей продукции в объеме около 200 миллионов доз. За весь пандемийный период ни одной рекламации, замечаний, кроме экзотических, мы не получили.

- Дайте вашу оценку результатов употребления ветомов в период пандемии.

- Если препараты серии «Ветом» люди принимали в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции, то свое здоровье за пандемийный период времени укрепили порядка 7 миллионов россиян. Это много, но для того, чтобы прекратилась пандемия, - мало. Нужно, чтобы все население страны применяло ветомы.

Если принять к сведению тот факт, что рекламная кампания на тему использования ветомов практически не проводилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что информация о возможностях препаратов серии «Ветом» в области укрепления здоровья при их применении распространилась путем сарафанного радио, что однозначно подтверждает их реальную эффективность при противодействии оздоровленного организма любой сторонней инфекции, в том числе и коронавирусной. Люди сами будут применять препараты только в случае их реальной эффективности. Препараты максимально просты в применении, не имеют ограничений к количеству принятых доз и длительности курсов оздоровления. Их можно применять до еды, во время еды, с питьем и без него. Возрастных ограничений не имеется. Для больных, которым нельзя принимать сладкую пищу, разработаны специальные препараты, которые не содержат компонент на основе глюкозы и/или сахарной пудры - это ветомы в жидкой препаративной форме и порошок Комарова, в котором в качестве наполнителя применяются медицинские отруби.

Препараты серии Ветом для оздоровления людей. Фото: предоставлено научно-производственной фирмой «Исследовательский центр».

Препараты серии Ветом для оздоровления людей. Фото: предоставлено научно-производственной фирмой «Исследовательский центр».

Анализ отзывов по применению ветомов позволяет сделать вывод о реакции оздоровленного организма на воздействие избыточного количества инфекционных агентов на него - организм заболевает в любом случае, но большинство людей этого не замечают (болеют бессимптомно), меньшая часть инфицированных переболевают в легкой форме и без значительных вредных последствий для организма.

Те люди, которые приняли решение пройти вакцинацию, сообщают, что предварительный курс оздоровления позволяет пройти ее легко и без нежелательных последствий.

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ МУТАЦИЙ КОВИДА?

- Александр Иванович, как вы считаете, нам стоит ждать новых мутаций коронавируса?

- Чтобы ответ на этот вопрос был понятен, нужно пояснить, где, когда и почему эти мутации вирусов происходят. Любой вирус активен только в живой клетке тканей организма. Во внешней среде он существует в варианте вириона и в жизнеспособном виде не сохраняется долго. Соответственно, их мутации происходят исключительно в живой клетке тканей организма.

Относительно тканей организма различные вирусы ведут себя двояко: большая часть вирусов способна инфицировать только клетки конкретных тканей - это тканеспецифичные вирусы. Незначительная часть царства вирусов имеет способность инфицировать большую часть либо все ткани в организме - это нетканеспецифичные вирусы. Коронавирус нетканеспецифичен.

Механизмы мутаций в клетках тканей делятся на две условные группы: спонтанные и неспонтанные в различных вариантах их реализации.

Спонтанные мутации - это мутации, которые происходят под воздействием внешних факторов, таких как радиация, токсины и т. п.

Неспонтанные допустимо, в свою очередь, разделить на две условные группы: мутации, связанные с ошибками в процессе создания РНК полимеразой (обратной транскриптазой) копий вирусной РНК и мутации, обусловленные обменом генетической информацией между вирусной РНК и присутствующими в клетке другими носителями генетической информации - целыми и частями РНК и ДНК других вирусов, хромосомой клетки.

Я считаю, что основной вклад в изобилие мутантов коронавируса вносит последний вариант из механизмов их возникновения - интерференция генетической информации в клетке. Свойство нетканеспецифичности многократно увеличивает количество вариантов мутаций. Это свойство позволило генетической информации, имеющейся в РНК коронавируса, интерферировать с генетической информацией РНК и ДНК тканеспецифичных вирусов. В результате получается ничем не ограниченное количество мутантов с непредсказуемыми свойствами.

БИЗНЕС-ПРЕСС
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