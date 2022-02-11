В Новосибирской области соседский пес разорвал школьнице губу

Собака прокусила девочке губу. Фото: предоставлено Надеждой

В Черепановском районе соседский пес разорвал губу девятилетней девочке. Школьнице наложили несколько швов. Мама ребенка решила поговорить с хозяйкой собаки, но та стала отнекиваться и говорить, что пес уже давно бродячий и за него никто не отвечает.

Александра* познакомилась с псом Гошей, когда он был еще щенком. Три года назад соседи принесли его к себе домой, и лопоухий малец сразу завоевал сердце девочки. Вырос Гоша большим: когда вставал на задние лапы, спокойно доставал до плеч ребенка. Саша и Гоша много играли, при виде девочки пес всегда вилял хвостом.

— Пару дней назад дочка шла из магазина. Она купила себе копченый сыр-косичку. Гоша лежал на улице и что-то грыз. Саша уронила сыр возле него и наклонилась поднять. В этот момент собака вцепилась ей в нос и в губу. Нос не пострадал, а вот верхнюю губу Гоша ей знатно порвал, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама Саши.

Девочка растерялась и заплакала. Она не знала, куда идти, потому что мамы дома не было. На помощь пришла соседка, которая заметила зареванную Сашу в крови и с сыром-косичкой в руке.

— Соседка отвела Сашу к бабушке, а оттуда я забрала ее домой. Мы вызвали скорую, нас отвезли в местную ЦРБ. Там Саше губу зашили и назначили курс уколов от бешенства, — продолжает женщина.

Надежда решила, что собаку нужно показать ветеринару. Вдруг пес болеет чем-то и это могло передаться Саше. Сибирячка пришла к соседке, чтобы договориться насчет Гоши, но в ответ услышала странную вещь: «Это уже не наша собака».

— Как она мне объяснила, они уже давно отпустили Гошу с поводка и теперь он живет на улице. Мол, он стал бродячим, а не домашним псом. Я просто обалдела. Пришлось вылавливать пса самой, — говорит Надежда.

С горем пополам женщине удалось выловить пса и самой отвести к ветеринару. У Гоши взяли необходимые анализы и порекомендовали сибирячке наблюдать за ним.

— Врач объяснил, что если у собаки будет потеря аппетита, то нужно бить тревогу. Я привязала Гошу дома у его хозяев и теперь слежу за ним. Саша после этого случая стала бояться собак. Я ее зову пса покормить, а она отказывается, говорит, что боится повторения, — добавляет женщина.

В полиции маме Саши пришлось давать объяснения о том, что произошло. Пока женщина только наблюдает за Гошей, но если Саше станет хуже, то придется привлечь хозяйку пса к ответственности.

* Имя изменено.

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