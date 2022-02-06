Воры украли майнинговую ферму под Новосибирском, но не знали, что с ней делать

Преступников брали с помощью спецназа. Фото: Главное управление МВД России по Новосибирской области

Новосибирский инженер организовал в селе майнинговую ферму. А однажды, приехав, увидел, что она разорена. Кто обокрал виртуальный монетный двор, и как поймали преступников – в материале КП-Новосибирск.

41-летний Алексей – инженер до могза костей. Он закончил технический вуз, занимался платежными терминалами и давно обдумывал заработок на крипте.

Криптовалюта – биткоин и другие электронные деньги – это продукт, который генерируют компьютеры. Соединяешь между собой видеокарты, подключаешь ток, и наблюдаешь, как в метавселенной в твой кошелек сыплются монеты.

- Знакомые чуть ли не с 2010 года подобными вещами занимались. А я обратил особое внимание года полтора назад. Шла так называемая криптозима - курс криптовалют был низким, и стоимость оборудования для майнинга тоже упала. Я стал покупать оборудование, - рассказывает КП-Новосибирск Алексей.

Товар находил по объявлениям и постепенно собирал майнинговую ферму. В квартире ей было бы тесно. Да и соседствовать людям неудобно: техника постоянно гудит и выделяет много тепла – жилье могло превратиться в большую сауну. Начинающий фермер установил технику в Барышево – в сельском доме под Новосибирском, который освободился после переезда отца.

Алексей много месяцев скупал оборудование, чтобы собрать прибыльную ферму. Фото: личный архив героя публикации.

- Оборудование постоянно дает отчет о работе в интернет. Иногда в деревне бывают отключения электричества. И когда это происходило, я видел. Ехал сам, или просил отца, чтобы поехал и посмотрел, что происходит. После очередного прекращения отчетов я еду в Барышево, и вижу, что из дома вынесено все. Даже старые аккумуляторы и алюминиевые фляги покушались забрать. Их вынесли и побросали, - рассказал КП-Новосибирск майнер.

Пришлось обращаться в полицию.

- Установлено, что злоумышленники проникли в частный дом путем отжатия входной двери незаконно, - вынесли вердикт правоохранители.

МВД возбудило дело о краже в крупном размере. Поразительно, но пока полиция искала похитителей, они наведались в дом Алексея еще раз. Забрали, все-таки, брошенные в первый раз фляги и аккумулятор. Похоже, уголовники вообще не знали, как распорядиться фермой – по сути, многочисленными видеокартами – и пришли за более ликвидным, как им казалось, товаром. Можно сказать, что украли печатный станок для денег, но не знали, какую кнопку нажать, чтобы из него посыпались банкноты.

Для хозяина же, конечно, главные убытки – не фляги и аккумулятор, а пропавший «чеканный двор». Потери - более, чем существенные. По закупочной цене оборудования вышло почти на миллион рублей, а по рыночной, говорит Алексей, миллиона на полтора.

Майнинговая ферма издает много шума и постоянно выделяет тепло. Фото: личный архив героя публикации.

Вскоре, полицейские реабилитировались и, все-таки, выловили расхитителей. Повязали их со всей красотой, на которую способен спецназ. При этом, один из воров едва не умчался в Екатеринбург, где хотел отсидеться после кражи.

- Один из мужчин был задержан по месту проживания, второй на железнодорожном вокзале при посадке на поезд, - сообщает областное управление МВД России.

И хотя официально пресс-служба говорит о двух преступниках, по данным КП-Новосибирск действовало трое. При этом двое – с увесистым багажом судимостей. За кражу, мошенничество, грабеж, наркотики.

Нашли у преступников только часть добычи. Алексей говорит, что похищено было намного больше. Возможно, остальное подельники успели продать. Хотя это явно давалось им трудно. В телефоне одного из криптоналетчиков осталась переписка, в которой тот пытался сбыть краденое. Кстати, возможно, дав объявление о продаже фермы, преступники и выдали себя. Еще и с покупкой билета засветились.

Похоже, скоро и такой товар станет ликвидней. Популярность криптовалют растет. А фермы, увы, бывают слишком доступными для воров. Учитывая, насколько они шумные и громоздкие, майнеры ставят оборудование за пределами жилья, а это соблазнительно для преступников.

Впрочем, в дурные игры с законом играют и сами фермеры – некоторые из них. Учитывая, что оборудование требует невероятного количества энергии, умельцы делают незаконные подключения. Недавно такую нелегальную ферму накрыли в Чулымском районе, она успела «сожрать» электричества на миллион рублей.

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