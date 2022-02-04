Врачей не хватает, пациентов перебор: очередь в новосибирскую поликлинику растянулась за двери на улицу

Пациенты с признаками ОРВИ стоят в одном коридоре с теми, кто сдает мазок на ковид. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Жители Новосибирска сообщают, что очереди в одну из поликлиник города растянулись до невероятных размеров. Люди вынуждены ждать приема даже на улице, так как коридоры не вмещают всех посетителей. В частности речь идет о поликлинике №17 на улице Лежена.

В редакцию КП-Новосибирск обратилась местная жительница Мария Ушакова. Она рассказала, как ее сын посетил поликлинику и своей очереди молодой человек дожидался на улице.

— На прием ходил мой старший сын, ему 18 лет. Потребовалась справка в колледж, что он действительно болеет, а не просто прогуливает. Так там люди на улице стояли в ожидании приема, потому что в помещении просто больше не было места. Больные плечом к плечу стоят в коридорах. И это во время пандемии, — рассказывает КП-Новосибирск Мария Ушакова.

Сын нашей читательницы простоял в очереди 40 минут, после решил не дожидаться приема и пошел домой, так как плохо себя чувствовал.

Мама парня решила выяснить, в чем причина такого странного ажиотажа и высказать свое негодование ответственным сотрудникам. Ей удалось дозвониться до секретаря главврача.

— Секретарь сказала, что они ничего не могут сделать, врачей не хватает. Посоветовала вызвать врача домой, мы это сделали, но к нам так никто и не пришел. Вечером я звонила в регистратуру, мне сказали, что врач не придет. Так как им дали указание на вызов отправлять только к больным с температурой свыше 39 градусов, беременным и людям старше 60 лет. Остальным необходимо идти в поликлинику, — пояснила женщина.

Молодой человек все-таки получил для колледжа справку, но только на следующий день. При этом вторая попытка не оказалось такой уж легкой.

— Поехали утром, люди так же на улице стояли. Решили заглянуть после обеда — картина та же. Третья попытка уже вечером случилась, под закрытие. И что вы думаете? 2 часа в очереди отстояли, но попали, — рассказывает женщина.

В поликлинике также показали, как выглядели коридоры сегодня, 4 февраля.

Корреспондент КП-Новосибирск обратился в минздрав за разъяснением. В чем причина таких неестественных очередей? Там переслали ответ поликликники:

— Действительно, количество обращений в поликлиники региона, в том числе в поликлинику № 17 в последние дни существенно увеличилось. Однако никакого запрета на вход в помещение нашего медучреждения не было и нет. Решение ожидать приема на улице люди принимали самостоятельно. Вчера было принято решение и сегодня с утра в поликлинике в два раза увеличили «красную зону», отдав под прием пациентов с признаками ОРВИ второй этаж, — пояснили в медучреждении.

К слову, в поликлинике №17 проблема не только с очередями за справкой, но и со сдачей ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом в редакцию сообщила другая жительница Новосибирска. Она пожаловалась на то, что те, кто пришли сдавать мазок и те, у кого были симптомы ОРВИ, ждали свою очередь в одном коридоре.

— Меня отправили сдавать тест в поликлинику. Я пришла, а там такое творится. Тест все-таки удалось сдать, но просидела там 2 часа в толпе людей. И очередь не уменьшалась, после меня тоже была куча народу. Рядом был кабинет для тех, кто с симптомами ОРВИ, — рассказала читательница КП-Новосибирск.

Тут же сибирячка отметила, что возмутилась такому положению вещей еще в поликлинике. Ей ответили, что с понедельника врачи обещали открыть второй кабинет для взятия мазков на «корону».

Известно, что на сегодняшний день 8 терапевтов поликлиники находятся на больничном. Как пояснили в медучреждении, несмотря на нехватку врачей, прием ведут в две смены 6 врачей, 5 терапевтов, также 2 фельдшера работают на выезде.

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