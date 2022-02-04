Почему новосибирская молодежь «жмет» на обезьяну

Как вам такой символ новогодней столицы? Дизайн: Дизайн: рекламное агентство Мелехов и Филюрин/ Евгений ПРОКИНОВ.

Голосование за талисман зимнего Новосибирска (который станет Новогодней столицей России) намного интересней, чем кажется. Это вполне политическая история.

С чего началось? Жителям предложили выбрать одного зверя из пяти. При этом в «бюллетень» явно затесался фиктивный кандидат. Орангутан.

Да, это милейшее животное, но сам образ обезьяны, как символа города, да еще - новогодней столицы выглядит комичным. Видимо, нашего лохматого предка включили в голосование для придания некой изюминки.

Если бы о голосовании так активно не рассказывали СМИ, Бату так и остался бы в хвосте рейтинга со своими 2-4% голосов. Но люди обратили на эту акцию слишком много внимания, и, видимо, подсознательно разглядели в голосовании элемент фикции. Вот, вроде, есть кандидат, но обреченный проиграть. И выходит, за избирателя даже здесь все решили заранее. И кандидатов назначили, не предложив широкого выбора, и формального участника включили…

Прогрессивная блогерша Алиса Аив решила хайпануть, двинув Бату вперед. Запустила кампанию в Инстаграме. И молодежь принялась жать кнопку за обезьяну. Жать и думать: «Ха! Вот сейчас вы за нас точно не решите! Здесь, в интернете, мы точно свалим ваших фаворитов!».

И свалили! Орангутан ловко обошел неочевидного лидера манула и более очевидного – медведицу.

Но не тут-то было. По моим довольно беглым подсчетам, за одну ночь медведица Шилка получила больше тысячи голосов. НОЧЬЮ! БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ! Обошла орангутана, как на свободной магистрали «Шевроле» обходит «Ладу».

И если успехи Бату были понятны - за него топила блогер, в Инстаграме и Твиттере, рисуя мемы, резвилась молодежь - то такая аномальная ночная поддержка Шилки – загадка. Выборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дарвин был бы даже рад!»: орангутан может стать талисманом новогодней столицы России

Бату вырвался вперед в народном голосовании на сайте новосибирской мэрии (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.