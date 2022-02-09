Под Новосибирском бизнесмен жестоко избил жену, уличившую его в измене

Мужчина регулярно бил жену. Фото: предоставлено Анной М.

В небольшом поселке Юный Ленинец Новосибирской области развернулась семейная драма: муж избил свою жену до полусмерти. Женщину доставили в больницу с многочисленными синяками и разрывом печени. Как утверждает дочка пострадавшей сибирячки, мужчина бил ее маму не в первый раз. Подробности случившегося выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

«ВЫБИРАЙ — ОНА ИЛИ Я»

Елена* и Иван* — учредитель одного из новосибирских заводов — познакомились 20 лет назад. Лена тогда воспитывала дочку Аню от первого брака, вскоре в их семье появились общие дети — мальчик и девочка. По словам Ани, сначала все было хорошо, но потом ее отчим стал распускать руки.

— Первый случай произошел, когда мне было 8-9 лет примерно. Выпивший отчим тогда пришел домой из гостей, начал со мной играть, щекотал меня. Не помню почему, но я заплакала, а Иван резко изменился в лице. Отчим ударил маму по лицу и сломал дома почти всю мебель, — рассказала КП-Новосибирск Анна М., дочка пострадавшей.

По словам девушки, после этого случая вспышки агрессии у отчима не прекращались: он жену бил по лицу, толкал, пинал. На детях свой гнев он тоже вымещал.

— Он один раз и меня избил. Я сидела в комнате и делала домашнее задание в университет. Иван зашел ко мне в комнату вместе с младшей сестрой. Она побежала ко мне. Я была в наушниках и сначала на него посмотрела, а потом отвернулась, чтобы музыку выключить, — вспоминает девушка. — Мне было 19 лет тогда. Отчим подумал, что я кому-то отвечаю и что мне кто-то важнее сестры.

Анна уверяет: тогда отчим сильно избил ее, душил и пинал ногами в живот. Еще разбил телефон и пытался сломать ноутбук.

— Он поставил перед мамой выбор или я, или он. Я сама ушла, потому что не хотела жить с ним больше, — объясняет девушка. — Он и брата моего бил. Тот пойдет отчиму в гараже помогать, и, не дай бог, что-то неправильно сделает. В его сторону сразу летели упреки, что он плохой сын и что он ничего не делает.

«ЗАБИРАЙТЕ ВНУКОВ И ДОЧКУ»

Аня переехала жить и работать в другой город, а Елена осталась с двумя маленькими детьми и мужем-тираном. Как говорит девушка, она регулярно слышала от мамы, что Иван до сих пор поднимает на нее руку.

— За пару недель до того, как мама попала в больницу, творился кошмар. Она въехала на машине в сугроб: к счастью, никто не пострадал. Отчим после этого снова ударил ее по лицу, отобрал ключи от машины. Так как они живут в частном секторе, то там нет остановок общественного транспорта. Мама отвезла брата в школу и в садик сестру на такси в Краснообск, а обратно шла пешком 8 километров, потому что не было денег, — вспоминает сибирячка.

РАЗРЫВ ПЕЧЕНИ И СИНЯКИ

Ночью 5 февраля Елена обнаружила в телефоне своего супругу переписку с молодой девушкой. Решила спросить, что это такое, но вместо объяснений уличенный в измене супруг кинулся на нее с кулаками.

— Мне брат рассказал, что Иван был с похмелья плюс какой-то стресс на работе. Вот он и сорвал его на матери моей. Брат услышал крики и прибежал на них. Увидел, что Иван бьет маму ногами и кинулся прикрывать собой. Все длилось два часа, — пересказывает слова брата Аня. — После этого Иван позвонил моим бабушке и дедушке и сказал, чтобы они забирали внуков и дочку.

Когда Иван лег спать, брат Ани вызвал полицию. На место приехали правоохранители, а следом за ними и мама Елены. После чего уже вызвали врачей.

— Мама сейчас в реанимации, заявление она тоже писала в больнице. К ней не пускают, но когда звонили последний раз, врачи сказали, что состояние стабильное, — говорит девушка.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, Елену привезли в тяжелом состоянии. У нее разрыв печени, закрытая травма живота, внутреннее кровотечение, синяки и ушибы.

— Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас Аня обратилась в организацию по борьбе с домашним насилием: Аня надеется, что им помогут с юристом и психологом.

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