«Прятался у матери»: что известно о новосибирском адвокате, обвиненном в покушении на убийство таксиста

На пассажира указал таксист.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске известного адвоката обвиняют в покушении на убийство таксиста. Конфликт между ними произошел еще в январе: по версии следствия, во время ссоры юрист ударил водителя ножом и скрылся. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.
Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко 122/2. Тогда было известно только то, что 21 января пассажир пырнул ножом водителя такси. Врачи в больнице диагностировали у него колото-резаное ранение грудной клетки слева, была повреждена межреберная артерия. Таксист сразу указал на последнего пассажира, которого подвозил.
Правоохранители посмотрели по программе-агрегатору, откуда и куда ехало такси. Когда стали «копать дальше», то выяснили, что на пассажирском сидении был адвокат Виктор*.
— По одной из версий, у них произошли разногласия из-за стоимости поездки. Никто этого от Виктора не ожидал! Он в прокуратуре одно время работал до того, как уйти в адвокатскую практику, — рассказал КП-Новосибирск знакомый обвиняемого.
Виктора объявили в федеральный розыск. Пока оперативники пытались его отыскать, он прятался у матери.
— Полицейским не позволял ее статус зайти к ней в квартиру. Поэтому им пришлось устраивать возле дома засаду. Дня три, четыре они Виктора точно караулили. В итоге правоохранителям удалось его задержать, — пояснил источник КП-Новосибирск, близко знакомый с ситуацией.
В отделении мужчина уже написал явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Недавно в Кировском районном суде адвокату избрали меру пресечения.
— Потерпевший на судебном заседании сказал, что опасается обвиняемого. Также из материалов дела следует, что обвиняемый знаком с лицами, которые подлежат установлению по делу и допросу, как свидетели, — говорится в релизе на сайте суда. В итоге Виктора арестовали на два месяца.
*Имя изменено по этическим соображениям
ОФИЦИАЛЬНО
Следственный комитет по Новосибирской области дал комментарий по данному делу:
— В ночное время 21 января 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был доставлен водителем такси к дому по улице Новогодняя Кировского района. Между ними произошел конфликт. Через некоторое время, как водитель такси отъехал к другому дому и вышел из автомобиля, фигурант по делу подошел к последнему и нанес удар неустановленным в ходе следствия предметом. После этого, водитель такси, опасаясь за свою жизнь, сел в свой автомобиль, и уехал с места происшествия, — говорится в релизе следственного комитета.
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